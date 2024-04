Isola, Bruganelli: “Fanelli? Vuole apparire. E sui possibili finalisti…”

L’opinionista dell’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli, poche ore fa è stata ospite di una nuova puntata di Casa Sdl. Nel corso dell’intervista sono state rivolte parecchie domande all’ex moglie di Paolo Bonolis e alcune di esse hanno riguardato anche il suo rapporto con il collega Dario Maltese e la sua esperienza come opinionista nel corso della penultima edizione del Grande Fratello. Ma non è tutto, perché nel corso dell’intervista la Bruganelli si è anche sbottonata dando la sua opinione su uno dei naufraghi del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto l’opinionista.

Le parole di Sonia Bruganelli su Piero Fanelli

“Ragazzi c’è un problema con Pietro che non lo sa nemmeno lui. […] lo credo che abbia una forma di ansia nei confronti di tutto ciò che lui considera giudicante”, sono state le prime parole della Bruganelli circa il suo pensiero su uno dei naufraghi più “complicati” di questa edizione del reality honduregno. Ovviamente si sta parlando di Pietro Fanelli, naufrago che proprio ieri sera si è reso protagonista di un acceso battibecco con Luxuria circa l’infortunio di Marina Suma nel corso di una delle prove dello show.

“All’inizio pensavamo facesse personaggio. In realtà no. E un ragazzo che secondo me ha necessità di apparire, di esserci, ma ha paura in qualche modo di abbassare il livello che presume di dover e di voler rappresentare. Per cui almeno io personalmente ancora non riesco a capire come fargli arrivare il mio supporto“, ha poi proseguito la Bruganelli.

Per concludere il discorso, l’opinionista ha rivelato come in realtà siano tutti rimasti a dir poco sconvolti dall’atteggiamento tenuto fino a ora dal concorrente. Nonostante ciò la Bruganelli si è detta fiduciosa nel fatto che, con il tempo, Fanelli cambierà rotta e darà modo di capire le motivazioni del suo comportamento a dir poco controverso.

Quindi, per rimanere in tema, la Bruganelli ha fatto anche un brevissimo accenno alle attuali condizioni di salute di Marina Suma. L’attrice, stando alle parole dell’opinionista, si sta riprendendo in fretta anche se l’accaduto l’ha spaventata molto: “Per fortuna non sembra esserci niente di compromesso dal punto di vista fisico”.

Chi potrebbe andare in finale

Alla domanda del secolo, ovvero chi secondo lei potrebbe effettivamente avere le carte giuste, almeno al momento, per arrivare in finale, la Bruganelli ha risposto sicura, nonostante a sua detta sia ancora molto presto per parlare di probabilità di vittoria: “Stoppa, Samuel… mi sembrano stabili emotivamente. E non è un caso che Edoardo sia stato leader la scorsa settimana e ora lo sia Samuel. Il gruppo li sente tanto. Per me uno di loro due“.

Un’opinione facilmente condivisibile alla luce degli avvenimenti delle ultime settimane anche se, come sottolineato dalla stessa Bruganelli, si tratta pur sempre di un reality e, come ci insegna la storia, tutto può cambiare in un attimo e, ciò che oggi può apparire quasi come una certezza potrebbe non esserlo più domani.

L’opinionista ha poi concluso affermando che, fino a ora, l’unica cosa che non le è proprio piaciuta dei naufraghi è stata la volontà di fare gruppo, manifestata in particolare delle donne: “Credo che un programma come L’Isola ti dà l’opportunità di stare con te, di fare i conti con quelle che sono le tue mancanze, le tue forze, le risorse che magari scopri di avere non sapendo. E anche forse con le fragilità. Mi piacerebbe che piano piano si staccassero l’uno dall’altro, perché avverto questa necessità che a noi arrivi che loro facciano parte di un gruppo“, ha affermato.

Le differenze con il GF Vip e il rapporto con Dario Maltese

Un’altra domanda d’obbligo è stata quella sulle differenze tra i due reality di Mediaset ai quali la Bruganelli ha partecipato in qualità di opinionista: l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Programmi che all’apparenza potrebbero sembrare simili ma che in realtà celano differenze profonde. Discrepanze che l’ex moglie di Paolo Bonolis ha saputo elencare e spiegare nel dettaglio, sottolineando anche i punti di forza e di debolezza di ciascuno di loro.

“Sull’isola c’è un denominatore importante e fondamentale che è la sopravvivenza. La mancanza di tutte quelle che possono essere le comodità e diciamo quindi il paracadute. Cioè al Grande Fratello la cosa importante all’inizio è mostrare la propria individualità. Perché comunque ti premia anche il personaggio fuori dalle righe. […] Qui è il contrario. C’è la necessità di stare tutti insieme e di eliminare chi crea problemi, perché chi crea problemi non può essere di supporto”.

Insomma, l’approccio dei due programmi è totalmente diverso e un’altra importante differenza è sicuramente la necessità di avere una grande resistenza fisica per poter partecipare all’Isola dei Famosi e, perchè no, anche sperare di portarsi a casa la vittoria: “Nei confessionali esce fuori la nostalgia, la fame. Non la storia d’amore, la falsità. Insomma è tutta un’altra cosa“.

Infine, la domanda sul suo collega opinionista Dario Maltese: “Scrivono che ci odiamo? Sono rimasti ad Adriana Volpe“.