Isola, Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi? Scoop di Miryea Stabile

È scoppiato un gossip all’Isola dei Famosi 2021. Andrea Cerioli ha perso la testa per Elisa Isoardi? Questa è stata la rivelazione di Miryea Stabile fatta all’ex volto di Rai1. La vincitrice de La Pupa e il Secchione ha notato questo particolare che ha confidato proprio alla Isoardi:

“Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”

Noto per essere sex symbol, la sua fama è stata compromessa. All’Isola sta dimostrando di essere scontroso e insopportabile. Annunciato come ‘maschio alpha’, si è dimostrato il contrario. Nelle ultime ore è stato smascherato anche da Daniela Martani e Akash Kumar per non essere esattamente come si mostra negli scatti postati sui social. Questo era già palese al pubblico: ritocca le foto perché il suo fisico su Instagram non corrisponde alla realtà. Al Grande Fratello, a Uomini e Donne, a Temptation Island e sui social era riuscito a mettere al centro la sua capacità di stimolare la fantasia di un pubblico eterogeneo, mentre all’Isola dei Famosi sta faticando molto a far emergere quelle qualità per le quali è stato scelto per partecipare al reality show condotto da Ilary Blasi.

Non si capisce molto bene questa sua infatuazione per Elisa Isoardi: Andrea Cerioli è fidanzato con Arianna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Da due anni vivono la loro storia d’amore e sono andati a convivere. Inoltre ha annunciato che vorrebbe dei figli da lei. Qualche settimana fa ha minacciato di lasciare L’Isola dei Famosi. Forse ha paura che il suo rapporto possa essere compromesso da strane idee che gli passano su qualche donna sule spiagge dell’Honduras?

Elisa Isoardi ha replicato a Miryea sostenendo che potrebbe essere suo figlio. Lui la fa ridere, è simpatico, è bolognese ed è molto simpatico, ma la conduttrice ha ammesso che si trova in una fase della sua vita in cui le piacciono gli uomini più grandi: “Davvero potrebbe essere un figlio per me”. Su questo si è espressa anche Vera Gemma, la quale ha ricordato che lei potrebbe essere la madre di tutti i suoi partner.

Ilary Blasi indagherà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi? Ricordiamo che l’appuntamento è per lunedì 12 aprile 2021 in prima serata su Canale 5 e torna anche la doppia puntata settimanale al giovedì, dopo aver saltato un turno lo scorso 8 aprile per lasciare spazio a Supervivientes.