Andrea Cerioli attaccato da Akash: “Stratega. Foto ritoccate ha la pancia”

L’ex volto di Uomini e Donne ritocca le sue foto sui social? Il fisico mostrato in tv è diverso. Le accuse da due ex naufraghi

Non sta facendo una bella figura Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021. C’erano grandi aspettative su di lui prima dell’arrivo in Honduras, soprattutto da parte della conduttrice Ilary Blasi. Tra gli ultimi avvenimenti accaduti, si è scagliato contro Brando Giorgi, ha minacciato di abbandonare il reality show, ha litigato con Roberto Ciufoli e si è infuriato per la nomination ricevuta. Nella settima puntata è finito al televoto contro Drusilla Gucci per colpa del leader Ciufoli. In un fuorionda è sbottato nei suoi confronti. Il comico, senza peli sulla lingua, ha ammesso di averlo nominato perché dovrebbe darsi di più da fare.

Proprio su questo anche Daniela Martani e Akash Kumar, in una diretta Instagram, hanno dichiarato che il naufrago non fa nulla all’Isola dei Famosi, è solo un chiacchierone e stratega. Nel dettaglio, l’ex naufraga ha riferito che è molto nervoso, sta sempre con la gamba che trema e non sta un attimo calmo:

“Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente”

Il suo sbarco all’Isola ha mosso non poche critiche riguardo il suo aspetto fisico: Andrea Cerioli modifica le foto sui social? Probabilmente sì. Il ragazzo è solito postare il lato B e gli addominali, decisamente non corrispondenti a quanto mostrato in televisione e il colpo di qualche ritocco è palese. A tal proposito Daniela, che si è scagliata contro la produzione, ha svelato:

“Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece… lui dice che ultimamente è ingrassato”

Anche Akash Kumar, che nei prossimi giorni sarà in studio e si confronterà con la Blasi e gli opinionisti, ha ammesso:

“Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia in giù”

Attualmente si trova al televoto con Drusilla Gucci. Andrea Cerioli, nel corso del settimo appuntamento era finito al televoto flash contro Elisa Isoardi che ha perso ed è finita a Playa Esperanza. I suoi tanti followers lo faranno trionfare anche questa volta? Precisiamo che il ragazzo voleva abbandonare la trasmissione di Canale 5, segno che non si trova a proprio agio in questa esperienza.

Perché non accontentarlo e lasciare il posto a chi ha voglia di continuare e viversi questa esperienza in toto? Queste sono dei pensieri espressi da diversi spettatori su Twitter. Vedremo quello che accadrà il 12 aprile prossimo, durante l’ottava puntata del reality. Ricordiamo che dalla prossima settimana ritorna il doppio appuntamento settimanale collocati nelle serate del lunedì e del giovedì.