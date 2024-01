Isola 2024 – Ilary fuori, svolto il provino ufficiale della sostituta: chi è

L’Isola dei Famosi scalda i motori. La riproposizione del reality show, a inizio stagione, era in bilico, come spiegato nel corso della presentazione dei palinsesti da Pier Silvio Berlusconi che aveva detto che si sarebbe deciso strada facendo se mandare o meno in onda il programma nel 2024. Saltato il progetto Temptation Island Winter, il Biscione ha dato il via libera per la trasmissione dei naufraghi. Quindi, semaforo verde Secondo quanto riferisce DillingerNews, portale fondato da Fabrizio Corona, è già stata stabilita la data esatta di partenza: le avventure dei vip in Honduras dovrebbero iniziare da lunedì 8 aprile.

Il sito ha inoltre svelato un altro retroscena non di poco conto. Ilary Blasi potrebbe non essere più la conduttrice dell’Isola. Dillinger News scrive che nelle scorse ore ci sarebbe stato un “provino ufficiale” innanzi alla produzione e alle nuove risorse artistiche con protagonista Vladimir Luxuria. Il portale di Corona ha aggiunto che proprio in base alla valutazione di tale ‘esame’ Mediaset prenderà una decisione definitiva. Si starebbe quindi mettendo fine all’era di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, sempre ammesso e non concesso che ciò che ha rivelato DillingerNews corrisponda alla verità.

Secondo quanto risulta al sito, che parla di fonti esclusive ed estremamente attendibili, la scelta relativa a Vladimir Luxuria sarebbe stata fortemente caldeggiata da Pier Silvio Berlusconi. Da sottolineare che l’ex parlamentare, pochi giorni fa, quando per la prima volta è circolata l’indiscrezione inerente al suo possibile arruolamento come conduttrice e sostituta dell’ex moglie di Francesco Totti, ha smentito tale voce in una intervista. Ha fatto pretattica? A breve lo si scoprirà. Si ricorda che Luxuria conosce perfettamente l’ambiente dell’Isola essendo stata l’opinionista del programma nelle ultime stagioni.

Isola dei Famosi 2024: il primo concorrente svelato

Nel frattempo è stato rivelato il primo concorrente del cast che sbarcherà in terra honduregna. Trattasi di Joe Bastianich, volto storico di Masterchef e personaggio noto a livello televisivo per aver partecipato a svariate trasmissioni oltre al celebre cooking show che l’ha lanciato nel mondo del piccolo schermo. Aprile non è lontano, non resta che attendere di scoprire quali altri ‘famosi’ saranno contrattualizzati.