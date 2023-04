Le Tribù de L’Isola dei Famosi 2023 hanno infranto le regole del gioco e, per questo motivo, sono stati presi dei provvedimenti. Cosa hanno combinato i naufraghi di questa nuova edizione del reality? Il daytime di oggi ha svelato come su Playa Tosta le coppie si stanno dando da fare con le prime avventure per sopravvivere. Claudia Motta ha pescato per la prima volta, mentre Simone Antolini ha attaccato Helena Prestes, cosa poco apprezzata dal pubblico. Il motivo del litigio è legato a quanto accaduto nella prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, quando la modella brasiliana ha iniziato la catena di montaggio scegliendo Corinne Clery.

Claudia Motta non è stata salvata da nessuno della Tribù Chicas e si è scagliata contro Helena, in quanto era convinta che per il rapporto che avevano l’avrebbe salvata. Dopo il breve confronto con Simone, Helena non ha trattenuto le lacrime e subito dopo ha aiutato la Tribù Accoppiados ad accendere il fuoco, violando le regole.

Infatti, come riporta il regolamento di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, le Tribù non possono aiutarsi tra loro. Si sono uniti a Helena anche Luca e Andrea Lo Cicero, i quali soffiando hanno aiutato le coppie ad accendere il fuoco. Vedendo membri di altre Tribù fare questo, Simone ha chiesto al compagno Alessandro Cecchi Paone: “Ma possiamo farci aiutare?”.

Il giornalista ha assicurato al giovane fidanzato che è vietato ricevere aiuti dagli altri naufraghi e l’ha invitato a leggere il regolamento. Simone ha così letto: “Vi è proibito assolutamente aiutare i vostri avversari”. A questo punto, Antolini si è avvicinato ad Andrea, ancora intento ad aiutare le coppie, facendogli notare che non poteva farlo.

“Ce lo dividiamo dai”, ha risposto Lo Cicero. Ma ecco che per i naufraghi è arrivato un comunicato, ricevuto dal Leader di questa settimana, ovvero da Simone Antolini. Quest’ultimo ha letto a tutti i suoi compagni il messaggio con cui sono stati accusati di aver infranto il regolamento. Inaspettatamente, il Leader ha gettato il comunicato nel fuoco, non accettandone il contenuto.

Infatti, Simone ha assicurato: “Andrea ha solo guardato. Non ci ha aiutato nessuno”. E, invece, pochi minuti prima il daytime ha mostrato proprio Antolini che faceva notare la violazione. Al contrario, Luca non ha negato e ha garantito che da in avanti si farà più attenzione alle regole. A stranire è stato l’atteggiamento di Simone, il quale aveva poco prima parlato di questo. Bisognerà capire come avrà reagito la produzione di fronte a questo comportamento per cui scoppia la prima polemica.

Questa nuova edizione è caratterizzata dalla presenza delle Tribù e i concorrenti sono così divisi:

Tribù Accoppiados: Marco Mazzoli e Paolo Noise, Jalisse, Pamela Camassa e Claudia Motta, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Tribù Chicas: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Corinne Clery e Cristina Scuccia.

Tribù Hombres: Christopher Leoni, Marco Predolin, Andrea Lo Cicero e Luca.

Durante la prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi i concorrenti si sono sfidati nelle Prove Ricompense. Concluse queste sfide, ogni Tribù ha avuto modo di scegliere gli oggetti da portare sull’isola per sopravvivere in Honduras.

Ma Simone, il compagno di Cecchi Paone, che prima se ne accorge che quelli stanno aiutando ricordandosi che non lo possono fare e poi quando arriva il comunicato nega. Che serpe ahahah#isola — V.V (@VincyVita) April 19, 2023