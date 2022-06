Isola 2022, tre naufraghi violano il regolamento: lacrime e bufera sul web

Alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 hanno violato il regolamento e ora il web si divide. Cos’è successo nello specifico? Il daytime di oggi ha raccontato al pubblico un momento particolare per l’intero gruppo, finito in punizione. Marialaura De Vitis comunica ai suoi compagni d’avventura che è arrivato un messaggio da parte della produzione:

“Nel corso della puntata di ieri, contravvenendo alle regole del gioco, Marialaura, Estefania e Carmen hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi, lo spirito dell’Isola ha deciso che resisterete tutti senza cibo e fuoco per tutto il giorno”

Marialaura non si sente comunque colpevole, in quanto il suo gesto è stato dettato dalla fame. Crede, inoltre, che la colpa non dovrebbe ricadere neanche su chi le ha ceduto il cibo di nascosto e violando le regole. Infatti, la prova ricompensa prevede appunto che siano solo i naufraghi vincitori a godere del cibo offerto in più. Ma chi sono coloro che hanno violato il regolamento all’Isola 2022, durante la scorsa puntata?

A parlare sono stati Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Luca Daffré. In particolare, il fratello di Guendalina ha svelato che effettivamente sono stati loro ad andare contro il regolamento previsto per la prova ricompensa. “Ho da mangiare a delle persone, dai su”, dichiara Nicolas. I tre credono di aver compiuto un gesto altruista, pensando subito a chi aveva fame e non poteva mangiare.

D’altronde, va precisato, i tre naufraghi hanno dato solo qualche pezzetto del loro cibo conquistato con la prova. Nulla di così grave, ma hanno comunque violato il regolamento e su questo la produzione non può far finta di nulla. Carmen Di Pietro è scoppiata in lacrime, sentendosi in colpa per quanto accaduto, visto che lei aveva perso la sfida e ha ricevuto un pezzetto di pizza dai tre naufraghi.

“Non mi sento punito, non sono pentito minimamente, lo rifaccio e lo rifaccio”, dichiara Edoardo. Anche Nicolas e Luca non si sentono per nulla pentiti del gesto che hanno fatto. “Con fierezza lo dico, perché avevano una fame mostruosa. Prendo questa punizione con onore e chi se ne frega”, afferma ancora Vaporidis.

Estefania Bernal tenta di sostenere Carmen, che in lacrime si sfoga. Mercedesz Henger appoggia in pieno tutti loro, in quanto quando si tratta di cibo e fame per lei non si può discutere. Al contrario, Nick e in particolare Lory Del Santo esprimono tutto il loro disappunto al riguardo.

“Se lo avessi fatto tu ti avrebbero subito attaccato”, fa notare il cantante. L’attrice sostiene il pensiero dell’artista dei Cugini di Campagna: “Non voglio neanche immaginare! Il problema è che i colpevoli non sono neanche venuti a scusarsi”. Invece, Mercedesz crede che dovrebbero essere fieri coloro che hanno dato un po’ di cibo a chi aveva fame.

“Non me ne frega un ca..o di quello che pensa lo spirito dell’Isola”, dichiara Edoardo discutendo con Nick. Quest’ultimo, invece, pensa che avrebbero potuto mostrare il loro altruismo in un altro modo, ad esempio dando loro la porzione di riso che gli sarebbe toccata quella sera.

Lory ammette che non sapeva nulla della ricompensa delle pizze e fa notare che lei non ha ricevuto alcun pezzo di cibo. Non solo, anche lei ora dovrà digiunare tutto il giorno a causa di tutto questo. Intanto, Luca Daffré perde anche il ruolo di leader come punizione.

Ed ecco che sul web si scatena la bufera. Da una parte c’è chi appoggia il gruppo Nicolas, Edoardo e Luca. Dall’altra, c’è chi sostiene apertamente il discorso fatto da Lory.

Guendalina passava pizzette a praticamente tutti

Edoardo ha dato metà del suo ciambellone a Estefania

Alessandro si rubò un po' di pasta della mamma

Roger passò il pollo

E potrei andare avanti all'infinito

Solo ora puniscono ???

Dai è fatto solo per creare dinamiche #isola — daniela balcanio (@DBalcanio) June 1, 2022

Nick colui che in infermeria è stato 9 giorni e che ha mangiato tutti i giorni il doppio del riso che hanno solitamente….#isola https://t.co/ElIiIGiTkX — Ilariaaaa!!???? (@fabiani_ilaria) June 1, 2022

Lory è ora che torni a casa perché non ce la fa più e getta troppo veleno tra i suoi compagni. Non so se sarà la fame, la stanchezza, la mancanza di casa sua che la fa comportare così, ma secondo me dovrebbe tornarsene in Italia. #isola — ???????????????????????? ???? (@red_lady020) June 1, 2022

Qui hanno ragione sia il trio che ha ceduto un pezzo di pizza alle ragazze ma anche Nick, nessuno di loro ha torto secondo me. Poi c'è Lory, che dice di non recriminare niente a nessuno ma ha praticamente fatto un comizio contro di loro. #isola pic.twitter.com/0EesDsTya6 — Katia (@_KatiaPa) June 1, 2022