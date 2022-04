Show tragicomico della showgirl campana in Honduras: al giovane Alessandro non viene lasciata alcuna tregua

Non c’è pace per Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi. A non dargli tregua è sua madre, Carmen Di Pietro, che nelle scorse ore si è resa protagonista di alcune scenate al limite del tragicomico (forse più “tragi” che “comiche”). Il 20enne continua ad essere costantemente monitorato dal genitore che incarna perfettamente il significato della locuzione “mamma chioccia”. La showgirl campana vuole sapere tutto del giovane, vita morte e miracoli, compresi quelli intimi. Il punto è che tale atteggiamento asfissiante inizia a provocare delle reazioni stizzite e comprensibili nel ragazzo, che vorrebbe avere maggiore agio e libertà. Ed è proprio sulla rivendicazione di più libertà esternata da Alessandro che la Di Pietro ha perso le staffe, maturando l’idea che sull’Isola ci sia qualcuno che abbia fatto il “lavaggio del cervello” al suo frutto d’amore.

Nelle scorse ore Carmen ha iniziato una discussione con Iannoni; discussione che si è innescata per motivi all’apparenza superficiali. In particolare la napoletana se l’è presa con il figlio che stava incidendo la sua iniziale su un bicchiere. Cosa ha fatto di male? Secondo la madre, sul bicchiere, avrebbe dovuto mettere la “C”, di Carmen, e non la “A” di Alessandro. Motivo? Così avrebbe fatto un dolce regalo ‘a mammà sua’:

“Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’”.

In un amen il confronto è virato su un altro tema, con la Di Pietro che ha dichiarato di credere che qualcuno stia mettendo idee strane in testa al 20enne. “Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando – ha dichiarato Carmen -. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio”.

Nel dialogo si è intromesso Edoardo Tavassi che ha provato a far riflettere Carmen dicendole di non esagerare. Non solo: il fratello di Guendalina ha rimarcato che “Ale” è ormai grande e che certamente avrà avuto anche esperienze intime con delle donne. “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te”, ha detto ridendo “Edo”. La Di Pietro ha così perso le staffe, iniziando persino a dubitare che il suo “piccolo” abbia avuto una tresca nel reality:

“In che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”

Alessandro non ha neppure replicato alla madre che, senza dubbio, da oggi ha una nuova missione: tenere a bada le eventuali corteggiatrici di Iannoni.