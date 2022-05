Isola 2022: perché Guendalina, Iannoni, Blind e Licia non saranno in studio

I naufraghi che hanno deciso di non prolungare il loro contratto e ritornare in Italia non potranno partecipare alle prossime puntate

L’avventura a L’Isola dei Famosi 16 si è recentemente conclusa per Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez. Questi sono i concorrenti che hanno deciso di abbandonare il gioco non accettando il prolungamento dello show. A quanto riporta Biccy questi ex naufraghi non potranno partecipare, stavolta dallo studio, alle prossime puntate del reality.

Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez non saranno presenti in studio a L’Isola dei Famosi nel corso delle prossime puntate. Il motivo è molto semplice. I quattro concorrenti non sono stati eliminati dal televoto ma hanno deciso spontaneamente, per un motivo o per un altro, di abbandonare il reality show e di non rinnovare il contratto, scaduto il 23 maggio 2022. Visto, quindi, che si è trattata di una loro decisione secondo le regole non potranno tornare in qualità di opinionisti in studio.

In realtà un modo ci sarebbe, anzi più di uno. Come riporta Biccy gli autori del gioco potrebbero comunque stipulare con i vip un nuovo contratto per averli in studio. Purtroppo, però, ciò non è accaduto e a quanto pare ai vertici dello show non ci sarebbe l’intenzione di farlo.

Isola 2022, Guendalina e Alessandro beniamini del pubblico

La situazione è per certi versi analoga a quella di Jeremias Rodriguez, che si è ritirato improvvisamente dal gioco in seguito ad un crollo. Il fratello di Belen, effettivamente, non è stato accolto in studio dopo che è tornato in Italia. La Tavassi, Iannoni, Blind e la Nunez, però, non hanno repentinamente deciso di lasciare come lui ma si sono semplicemente rifiutati di prolungare la loro avventura oltre i termini previsti in precedenza. Considerando questo dettaglio gli autori dello show potrebbero effettivamente chiudere un occhio.

C’è da considerare il fatto che soprattutto due dei quattro naufraghi, Guendalina e Alessandro, sono stati molto amati dal pubblico. I telespettatori gradirebbero senza ombra di dubbio continuare a vedere in TV i loro beniamini. La loro assenza nel gioco è già stata salutata con dispiacere da molti. La loro presenza in studio potrebbe quindi sicuramente giovare agli ascolti dello show.

In realtà, spiega ancora Biccy, proprio la Tavassi e Iannoni potrebbero avere un trattamento diverso da Blind e la Nunez. I due sono infatti legati a due naufraghi ancora in gioco, ossia Edoardo Tavassi e Carmen di Pietro. I due potrebbero così essere invitati in studio non in quanto ex naufraghi ma in qualità di “parenti“. Resta da vedere se gli autori giocheranno queste carte per avere Guendalina e Alessandro in studio nelle prossime puntate al fianco di Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.