Isola 2022: “Patrizia Bonetti pronta a far causa al colosso tv”, scoop bomba

Patrizia Bonetti sarebbe pronta a iniziare una lotta legale con l’Isola dei Famosi 2022. Il condizionale è d’obbligo, visto che la notizia non arriva dai diretti interessati. A lanciare lo scoop, in questi minuti, ci pensa Alessandro Rosica. Con il suo seguitissimo profilo Instagram Investigatoresocial, l’esperto di gossip svela delle indiscrezioni riguardanti l’uscita di scena l’influencer italo cubana. La sua permanenza in Honduras è durata meno del previsto. Appena approdata nel reality show condotto da Ilary Blasi, la Bonetti ha accusato seri problemi durante la prova del fuoco.

A detta di moltissimi telespettatori, Patrizia avrebbe esagerato, come anche Roberta Morise, a restare per circa 6 minuti di fronte alle fiamme. Andando troppo oltre, tanto che sono state bloccate dalla produzione, avrebbe riportato delle ustioni. Proprio per tale motivo, la Bonetti è stata costretta ad abbandonare i giochi in tempi record. Nella puntata andata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio e fatto sapere che l’influencer è già in Italia, dove avrà modo di sottoporsi alle cure.

Altro non è stato rivelato. Così, la conduttrice ha confermato l’ipotesi sull’uscita di scena di Patrizia. Ciò che ha attirato l’attenzione è il fatto che la padrona di casa abbia riportato la notizia in modo veloce e senza soffermarsi più di tanto. Questo è un dettaglio che ha interessato parecchio i telespettatori. Ed ecco che ora spunta lo scoop che vede Patrizia Bonetti contro l’Isola dei Famosi.

Proprio a causa delle ustioni che avrebbe riportato, insieme al suo fidanzato sarebbe pronta “a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro”. Questo il risarcimento che la Bonetti vorrebbe chiedere al reality show dopo quanto accaduto. Rosica aggiunge ulteriori dettagli che riguardano il fidanzato di Patrizia, che avrebbe gestito l’intera situazione.

Chiaramente va precisato che si trattano ancora di indiscrezioni, nulla di confermato ufficialmente. Il gossip riporta che “inizialmente Patty era pronta a rientrare”, ma sarebbe stata fermata appunto dal fidanzato “che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali”. Questo è ciò che riporta questo scoop bomba sulla Bonetti.

Pare, inoltre, che l’influencer italo cubana sia fidanzata con “un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz”. Ora non resta che attendere per scoprire cosa sta davvero accadendo dietro le quinte tra Patrizia e il reality show condotto da Ilary Blasi.