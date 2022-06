Tutte le verità di Marco Cucolo. L’ex naufrago de L’Isola dei famosi si è raccontato a ruota libera ai microfoni di Fanpage.it. A bocce ferme ha spiegato molte dinamiche che sono state motivo di polemica e conflitto nei giorni scorsi in cui ha persino rischiato di essere piantato in tronco dalla compagna Lory Del Santo. Prima della questione sentimentale, il giovane ha raccontato nel dettaglio le conseguenze relative ai problemi di salute che l’hanno costretto ad abbandonare il gioco anzitempo. A breve dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica.

Marco Cucolo: “Devo fare un’operazione d’urgenza”

Cucolo ha dovuto dare forfait dopo aver scoperto di avere dei calcoli alla cistifellea. “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, ha raccontato. Quindi ha aggiunto che da ora dovrà affrontare diverse privazioni culinarie: “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”. I dottori che lo hanno avuto in cura in Honduras gli hanno consigliato di operarsi con urgenza.

“Magari – ha dichiarato sempre l’ex naufrago – qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po’. Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male”.

La diagnosi che gli è stata consegnata ha fatto emergere che i problemi di salute erano presenti ancor prima della sua partenza per L’Isola, soltanto non se ne era accorto. Ma, nel concreto, cosa ha? “Mangiando tanto e male, il mio stomaco lavorava in continuazione. All’Isola, la mia colecisti ha smesso di lavorare, perché mangiavo sempre riso. Un giorno ci hanno dato un piatto più sostanzioso, spaghetti e polpette. La colecisti è tornata in funzione e sono morto. Sono stato malissimo. Se non avessi mangiato quegli spaghetti, forse non sarebbe emerso il problema e sarei riuscito a rimanere di più”.

Sull’Isola ha perso parecchi chili, 23 per la precisione. Quando è sbarcato in Honduras pesava 106 kg, ora che è rientrato in Italia la bilancia segna 83. Assieme al fratello di Guendalina è quello che è calato maggiormente: “Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hanno perso più peso. I concorrenti che sono entrati già super magri, come Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, hanno perso 6 – 7 chili al massimo”.

Cucolo attacca L’Isola sull’allungamento del reality

Molti utenti che stanno seguendo L’Isola hanno protestato contro l’allungamento di oltre un mese del reality. Cucolo è d’accordo con loro visto che considera la scelta operata da Mediaset poco azzeccata:

“È stato azzardato. Secondo me sarebbe stato più intelligente allungarlo al massimo di due, tre settimane, non cinque. Dopo il 23 maggio, giorno in cui inizialmente era prevista la finale, sono avvenuti tutti i problemi. Il ritiro di Roger, poi io, poi Edoardo…i concorrenti che c’erano fin dall’inizio sono stati quasi tutti decimati”.

Isola 2022, Marco Cucolo sul legame con Lory Del Santo: “Non sono un fesso”

Capitolo Lory Del Santo: dopo le incomprensioni, le liti e persino le minacce, da parte dell’attrice, di chiudere la relazione, è arrivata la pace. “È successo che ora siamo a casa insieme (ride, ndr). Ho capito cosa le aveva dato fastidio”, ha affermato Cucolo che ha poi proseguito: “Lei non è che si aspettasse di essere difesa nel gioco. La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è. Con me è sempre stata onesta, sincera, vera. Nelle ultime due settimane era stata presa di mira. Anche se spostava un ramoscello, era fonte di liti. Era diventata la persona che tutti dovevano attaccare. Sei, sette persone, si sono coalizzate tra loro cercando l’appiglio per farla fuori. Io sarei dovuto intervenire”.

La Del Santo, ospite a Mattino Cinque da Federica Panicucci, ha raccontato che la prima notte trascorsa con Cucolo, lui si è addormentato. Non proprio una dichiarazione distensiva e di stima nei confronti del proprio compagno. Marco ha confermato l’assopimento, ma ha voluto mettere i puntini sulle I.

“Erano le 04:30 del mattino e onestamente avevo davvero sonno. Gli ultimi cinque giorni sono stati faticosi. Sono stato in “quarantena” in compagnia di Gennaro, che non mi lasciava mai solo. Andavamo a dormire alle 5 del mattino. Ero stanco anche per via del fuso orario, poi lunedì è stata una giornata intensa, sia emotivamente che fisicamente. Quando c’è la diretta devi andare agli studi alle 4, per uscire all’01 di notte. Capirai che è uno sforzo immane stare lì in piedi, tutto il tempo, come un deficiente ad aspettare. Sono tornato che ero distrutto, non me la sentivo di affrontare discorsi. Sono crollato. Erano le 04, non le 10 di sera. Non mi sembrava l’orario migliore per discutere”.

A breve l’attrice partirà per gli Usa, Marco probabilmente si dovrà operare. Il tempo per vedersi sarà poco. Infatti la stessa Del Santo ha previsto che rivedrà il compagno a settembre. La distanza potrebbe acuire la crepa che si è creata nel rapporto durante L’Isola?

“Non lo vedo come un problema. Siamo stati anche più di un mese senza vederci e non è mai stata fonte di litigio o crisi. Poi dipenderà dall’operazione che dovrò fare. Se dovrò stare un mese, un mese e mezzo chiuso in una camera senza poter fare niente, è un conto. Se invece sarà una degenza più breve, ci ricongiungeremo prima”.

Vladimir Luxuria, opinionista incisiva e pungente al punto giusto, ha puntato il dito contro Lory Del Santo in diversi frangenti, sostenendo che la regista tratti Cucolo come un burattino. Cosa ne pensa il diretto interessato?