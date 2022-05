Isola 2022, Maccarini fa danni e Carmen s’infuria: “Buffone!”, è scontro

Marco Maccarini è arrivato da pochi giorni all’Isola dei Famosi eppure è già riuscito a farsi notare, anche se in negativo. Nelle scorse ore, l’ex veejay di MTV, fra i più amati dello storico canale musicale, si è reso protagonista di una nuova gaffe (se così la vogliamo chiamare) che ha scatenato grossi malumori e ha portato ad un nuovo scontro a Cayo Cochinos trasmesso questo pomeriggio nel corso del Daytime in onda su Canale 5.

Tutta colpa di un’idea di Marco Maccarini che non si è rivelata esattamente geniale, per usare un eufemismo. Il conduttore ha infatti deciso di mettere a scaldare un’essenza all’interno di un barattolo di latta, che complice il fuoco è diventato praticamente incandescente. Il motivo? Maccarini voleva tenere lontane le zanzare con il forte aroma emanato dal barattolo, come se fosse una sorta di candela di citronlla. Sulla carta poteva anche sembrare un’intuizione interessante, il problema è che fondamentalmente nessuno era stato avvisato.

Chi ha avuto fare i conti con questa “idea geniale” di Marco Maccarini, a sue spese, è stata Pamela Petrarolo. La ex star di Non è la Rai ha infatti afferrato il barattolo, probabilmente convinta che al suo interno ci fosse del cibo messo a scaldare (o forse lo voleva semplicemente spostare?). Sta di fatto che la soubrette si è scottata, visto che l’oggetto era nel frattempo diventato molto, anzi troppo, caldo.

“Ma era una trappola per farmi fuori?” ha chiesto Pamela Petrarolo a Maccarini, piccata, sottolineando che a causa del collega isolano si era praticamente bruciata le dita. A questo punto a mettere il carico da novanta su un Maccarini già parecchio provato e in imbarazzo ci si è messa Carmen Di Pietro.

La isolana, nota per non essere esattamente una persona accomodante, si è inserita nella discussione, dando la colpa a Maccarini per l’ennesimo epic fail. “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro” ha commentato la Di Pietro, scatenando un’immediata reazione da parte del diretto interessato.

A questo punto è scoppiato un forte litigio fra i due. Da un lato Maccarini, che si è detto dispiaciuto quasi fino alle lacrime (“Però non ti ci mettere anche tu. Sono già mostruosamente dispiaciuto. Mi viene anche da piangere” ha tuonato) e dall’altro Carmen Di Pietro, che chiaramente non tollera molto questa new entry.

In confessionale, tra l’altro, Carmen Di Pietro è tornata a puntare il dito contro Maccarini, che non si sa bene per qual motivo ha definito “un buffone e un rosicone”. Il conduttore, decisamente arrabbiato, è in realtà convinto che la soubrette gli stia andando contro solo per “fare spettacolo”. Piuttosto che ricevere l’ennesimo rimprovero, Marco Maccarini vorrebbe che la concorrente mettesse via la sua ipocrisia e lo nominasse direttamente.