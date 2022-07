Le verità di Mercedesz Henger. La giovane, intervistata da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succedere più (Radio Radio), ha svelato cosa è accaduto dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute dopo che alcune sue dichiarazioni recenti avevano spinto a credere che avesse avuto dei problemi da non sottovalutare. I problemi ci sono stati, ma nulla di cui preoccuparsi eccessivamente.

“Quando esci, il fisico fa fatica a riabituarsi a mangiare e alla vita normale. Il mio corpo ha faticato a starmi dietro. Da un paio di giorni mi sento mille volte meglio”, ha sottolineato. Quindi ha aggiunto che le sue recenti esternazioni sono state interpretate da qualcuno in modo esagerato:

“Tra l’altro quelle storie le ho fatte col sorriso per non far preoccupare nessuno. E invece sono state prese in maniera più seria di quello che avrei voluto io. Non c’era da preoccuparsi. Non stavo bene, davvero mi chiedevano cosa avessi. Alla fine ho detto meglio che faccio una storia dove mi spiego. Però non volevo spaventare chi mi vuole bene. Arrivata in aeroporto mi sono sfondata di cioccolato e sono stata male subito. Una volta che ci si riprende, L’Isola inizia anche a mancarti”.

In Honduras ha fatto molto discutere il suo rapporto con Edoardo Tavassi. Inizialmente sembrò che ci potesse essere del tenero, poi il fratello di Guendalina ha cambiato idea, attaccando in diversi frangenti la ragazza e affermando che non fosse del tutto sincera. Rientrato in Italia, l’ex naufrago ha avuto altre parole non tenerissime per la Henger. Quindi? Ora come stanno le cose? C’è stato qualche contatto oppure ognuno è andato per la propria strada con tanto di ‘saluti e baci’?

“Con Edoardo – ha spiegato – ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla. Siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi. Però per il momento, visto che lui è riservato, preferisco non dire nulla di più”.

Insomma, Mercedesz dice e non dice. Tuttavia pare che un incontro ci sia stato. “Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla”, ha dichiarato. Spazio poi all’autodifesa: la ragazza ha rigettato per l’ennesima volta i biasimi di coloro che la vorrebbero una persona poco trasparente e incline a creare strategie:

“Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono stata sempre sincera, anche troppo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa. Sì Edoardo mi piaceva, un uomo se mi fa ridere… Uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è che è una persona sincera”.

Anche con Guendalina Tavassi qualche frizione c’è stata. Tutto acqua passata. Pure con lei ha avuto modo di sentirsi e di spiegarsi. “Guenda – ha raccontato – è stata protettiva nei riguardi del fratello. Non la biasimo assolutamente, poi se deve nascere qualcosa è normale che ci siano dei dubbi. Non credo abbia ostacolato, è stata semplicemente protettiva. Ci siamo sentite e abbiamo chiarito”.

Capitolo vincitore: alla fine, a spuntarla, è stato Nicolas Vaporidis. Ad aiutare l’attore c’è stato il forfait di Edoardo, dato tra i favoriti ma costretto ad abbandonare il reality in semifinale a causa di un infortunio. Mercedesz sperava che potesse trionfare proprio quest’ultimo: “Mi sarebbe piaciuto vedere Edo vincitore, secondo me se la contendeva con Nicolas Vaporidis. Sono comunque contenta per Nicolas, anche se abbiamo avuto delle litigate. Poi si sono trasformate in chiarimenti ed è nata una bellissima amicizia”.

Se con Edoardo e Guendalina ci sono stati dei chiarimenti, con Marialaura De Vitis è calato il gelo. A oggi i rapporti sono azzerati.

“Io ho voluto molto bene a Marialaura, mi sono fidata troppo in fretta di lei. Ho visto che in quei tre giorni che ho passato in infermeria lei ha parlato male di me e ci sono rimasta perché non me lo sarei mai aspettata. Quella specie di doppiogioco forse era dovuto ad una strategia. Io ho sempre lasciato una porta aperta per un chiarimento fuori, ma non ci sono stati contatti da quando siamo tornati. La persona che pensavo di aver conosciuto non è la vera Marialaura”.

L’Isola dei Famosi 2022 potrebbe non essere il suo ultimo reality. Se dovesse arrivare una chiamata da Alfonso Signorini, risponderebbe presente: “Ho fatto l’isola due volte, posso affrontare anche il GF”.