Isola 2022, la figuraccia di Delia non basta: Alex Belli contro Vaporidis

Ieri sera c’è stato uno scontro tra Delia Duran e Nicolas Vaporidis all’Isola, nel quale la Duran ne è uscita decisamente al tappeto. Il pubblico si continua a chiedere in qualità di cosa Delia è spesso ospite di Ilary Blasi, ma c’è una risposta a questo: è in studio perché amica di Lory Del Santo. Infatti ieri sera si è precipitata a difendere Lory da Nicolas. I due hanno litigato nel daytime di ieri e sono volate parole grosse, Vaporidis ha anche dato della “buffona” all’altra naufraga e questo ha fatto arrabbiare pure Alex Belli. Di sicuro Nicolas se ne farà una ragione, ma vediamo cosa è successo.

Nella puntata di ieri sera appena Nicolas è andato in zona nomination c’è stato l’intervento di Delia. Ilary l’ha presentata come una persona “molto molto molto amica” di Lory Del Santo e per questo era molto arrabbiata con lui. Delia è partita subito con le battute a effetto: “Dovrei dirti che è un piacere conoscerti, ma non è un piacere conoscerti”. Il motivo? Le “brutte parole” che Nicolas avrebbe rivolto a Lory. Poi ha aggiunto che lo reputava una persona intelligente e che si aspettava di vedere un punto d’incontro tra Nicolas e Lory. “Datti una regolata. Ma non è che hai paura di Lory Del Santo?”, ha concluso. Forse pensava di aver fatto il discorso del secolo, con tanto di sorrisini, ma così non è.

La risposta di Nicolas Vaporidis è stata quasi perfetta. “Non penso di averti fatto niente di personale”, ha detto a proposito del non piacere di conoscerlo. Poi ha spiegato che se Delia avesse visto bene le puntate avrebbe visto che Nicolas ha fatto dei gesti verso Lory, come offrirle una prova ricompensa perché era stata onesta con lui. Questo per Nicolas era un tentativo di trovare un punto d’incontro, ma la Del Santo è ancora in guerra con lui: “Lei dice che si è dimenticata che ho condiviso la ricompensa, ieri mi ha escluso dal cibo. Per cui forse dovresti guardare meglio il programma e cercare di valutare meglio i punti di vista delle persone. Detto questo, ciao bella”, e le ha pure mandato un bacio.

In studio c’è stato un tripudio per Vaporidis contro Delia, lei ha tentato di rispondere ma gli applausi l’hanno zittita. Quando poi ha parlato di mancanza di umiltà di Nicolas si è beccata pure i “bu” del pubblico. Insomma, una vera e propria figuraccia. In più di cosa dovrebbe aver paura Vaporidis se Lory ha già perso diversi televoti e lui invece li ha vinti tutti? Forse anche questo dovrebbe seguire meglio la Duran.

Evidentemente alla Factory gli applausi del pubblico a Nicolas non sono andati giù, e la figuraccia di Delia non è bastata. Così nella notte è arrivato il tweet di Alex Belli contro Vaporidis. Anche lui si è precipitato per difendere Lory Del Santo:

“Questo è uomo colui che usa parole come ‘buffona’ verso una donna che ha vissuto una vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory del Santo che ne devi fare ancora di strada!”

Quando si tira in ballo il passato e il vissuto di una persona forse è perché non si trovano argomentazioni nel gioco. Perché di questo si tratta: l’Isola dei Famosi è un gioco. Le discussioni nascono tra concorrenti, non tra persone. Litigano per ciò che fanno da naufraghi, non per il passato che hanno alle spalle che nessuno osa toccare. Nicolas ha dato della “buffona” alla Lory Del Santo concorrente dell’Isola, che aveva appena messo in atto un suo gioco ben preciso tra l’altro. L’impressione quindi è che anche Alex Belli avrebbe potuto tenere per sé il parere su Vaporidis.