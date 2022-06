Isola 2022: Edoardo Tavassi si ritira, in arrivo l’annuncio ufficiale

Un altra brutta tegola per l’Isola dei Famosi 2022, che nelle prossime ore dovrà ufficialmente dire addio ad uno dei concorrenti in assoluto più amati di questa edizione. Poche ore fa è infatti apparso su Davide Maggio l’annuncio che i fan del programma temevano potesse arrivare da un momento all’altro: Edoardo Tavassi si è ufficialmente ritirato dal reality, per di più ad un passo dalla finale.

Almeno per il momento tutto tace sui profili social della trasmissione, che ancora non hanno pubblicato aggiornamenti a riguardo. La fonte, in ogni caso, è più che affidabile, anche in considerazione del fatto che Davide Maggio aveva confermato anche l’uscita di scena del modello Roger Balduino, un’indiscrezione successivamente rivelatasi vera.

La prima conferma è giunta sul profilo Instagram del blogger televisivo, che rispondendo alle domande di un follower sulla situazione Tavassi ha dichiarato, senza troppi giri di parole, “A me risulta che si sia ritirato”. Successivamente sul sito è apparso un articolo che ribadiva il concetto, sottolineando un altro dettaglio importante. L’annuncio ufficiale sul ritiro di Edoardo Tavassi da parte di Ilary Blasi arriverà questa sera, in occasione della tanto attesa semifinale della trasmissione. Un vero peccato per il concorrente, molto amato dal pubblico a casa, vittima nei giorni scorsi di un brutto incidente che ha compromesso la sua partecipazione al reality.

Edoardo Tavassi: il grave incidente all’Isola 2022, cos’è successo e come sta

Evidentemente, rimanere fra i naufraghi in condizioni di salute precarie sarebbe stato un rischio decisamente troppo grande da correre. Da ormai diversi giorni Tavassi era dolorante e molto affaticato per un terribile infortunio al ginocchio che gli era capitato durante una prova ricompensa finita molto male. Dopo il fattaccio, l’ormai ex naufrago si era fatto vedere in lacrime per il dolore, immagini molto forti che hanno preceduto un primo trasferimento d’urgenza al più vicino ospedale.

Nella giornata di oggi ad aggiornarci sulle condizioni di salute di Tavassi erano stati la madre, Emanuele Fuin, e lo stesso Alvin. Su Instagram la mamma del concorrente ci aveva informato che a breve sarebbero arrivati i risultati della risonanza magnetica al ginocchio, mentre l’inviato dell’Isola aveva per l’appunto confermato che Edoardo si era sottoposto ad alcuni esami.