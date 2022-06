Grande attesa per la semifinale de L’Isola dei Famosi, in onda in prima serata su Canale Cinque lunedì 20 giugno. Il programma è finito sotto accusa nei giorni scorsi. Motivo? Parecchi utenti hanno protestato vivacemente sui social per via dei numerosi infortuni di cui sono stati vittime alcuni naufraghi. In particolare, tanti coloro che hanno sostenuto che la scelta di allungare il reality di un mese abbia falsato la gara e abbia portato allo stremo alcuni concorrenti. A tenere banco in queste ore, su tal fronte, è il caso di Edoardo Tavassi. Lungo la giornata di ieri alcune indiscrezioni lo volevano praticamente fuori dal gioco in quanto l’infortunio al ginocchio con cui ha a che fare non gli permetterebbe di proseguire. Della vicenda, nelle scorse ore, ne hanno parlato Alvin e la madre del naufrago.

L’inviato de programma ha spiegato che Edoardo “si sta sottoponendo a degli esami”. Emanuele Fuin, madre dei Tavassi, ha svelato qualche dettaglio in più sulle condizioni del figlio. “Forza Edo! Oggi sapremo il risultato della risonanza”, ha scritto su Instagram la donna, facendo quindi sapere che nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva, con i dati medici in mano. Senza dubbio le riserve sulla permanenza o meno in Honduras di Edoardo saranno sciolte durante la diretta in prime time.

Semifinale Isola dei Famosi 2022: anticipazioni

Nel corso della semifinale verranno decretati i finalisti del game show (attraverso prove e un televoto flash), che si aggiungeranno a Nicolas Vaporidis, che ha già staccato il pass per l’ultimo atto del programma.

Uno tra Nick Luciani e Mercedesz Henger dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima. Secondo alcuni sondaggi a rischiare di più è il membro de I Cugini di Campagna.

Grande attesa anche per il confronto tra Marco Cucolo e la compagna Lory Del Santo. La regista ha di fatto lasciato il giovane in diretta televisiva, accusandolo di non averla difesa in diversi frangenti davanti agli altri naufraghi. Inoltre ha fatto sapere di esigere delle scuse dal fidanzato, aggiungendo che non è nemmeno detto che ciò possa bastare per rimettere in piedi la relazione.