Edoardo Tavassi fuori dall’Isola dei Famosi 2022, a un passo dalla finale. Maledetto ginocchio, dannato infortunio! L’amaro in bocca è tanto perché dopo tre mesi di stenti, litigate e fame, scrutare il traguardo e al contempo vederlo sfumare è una beffa difficile da digerire. In molti si sono chiesti se il reality show non poteva trovare un escamotage per portare il naufrago comunque in finale visto che il diretto interessato l’avrebbe voluta raggiungere a ogni costo. Tale domanda se l’è fatta anche la sorella Guendalina Tavassi, la quale, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, ha detto la sua sulla vicenda, non celando il proprio disappunto per come sono andate le cose.

Isola 2022, Guendalina Tavassi: “Perché non mi sono collegata per la semifinale”

‘Guenda’, lungo la diretta in prime time della semifinale trasmessa su Canale Cinque lunedì 20 giugno, avrebbe dovuto intervenire in collegamento. ma alla fine non si è presentata. Troppo lo sconforto per il ritiro forzato del fratello, causato dalla rottura dei legamenti e da un versamento al ginocchio che dovrà essere operato dopo il rientro in Italia.

“Perché ho rifiutato di collegarmi con l’Isola? Perché ieri sera, solo mezz’ora prima del collegamento, ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva. Ieri non avevo ancora potuto parlarci ma penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale, chiunque sarebbe rimasto. Solo il viaggio Honduras – Italia dura tre giorni tra aerei, scambi e autobus”. “Considerando che poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse. Poteva non vincere ma almeno ci avrebbe provato. Dall’Isola hanno detto che ritenevano rischioso farlo restare. Ma mandarlo in Italia comporta comunque un viaggio lungo tre giorni. Ci sono rimasta male per questo. A questo punto, poteva restare fermo in spiaggia e poi fare la finale”.

Tra le righe si nota un certo malumore e un certo tono dubbioso. La Tavassi crede che in qualche modo lo show avrebbe potuto agire differentemente se lo avesse voluto; magari offrendo un’alternativa al fratello per sbarcare in finale. E se si fosse fatto come lo scorso anno con l’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne, al quale fu permesso di rimanere a patto che non partecipasse alle prove e riposasse su una brandina?

“Appunto, avrebbero potuto fare quello. E invece hanno ritenuto che fosse pericoloso per il ginocchio. Sicuramente sarebbe stato rischioso però un escamotage si poteva trovare. Se Edoardo se la sentiva di restare, tanto avrebbe dovuto intraprendere comunque il volo e il viaggio, avrebbe almeno avuto la possibilità di partecipare alla finale.

Poche ore fa Guendalina ha parlato privatamente con Edoardo, che le ha ribadito che, laddove gli fosse stato concesso, sarebbe rimasto in gioco. L’influencer ha inoltre affermato che la finale dell’Isola 2022 non sarà equa:

“Ha aggiunto che con i dottori avevano ritenuto fosse meglio così, quindi va bene lo stesso. Sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene. Siamo proprio sfortunati”.

Isola dei Famosi: Guendalina si dissocia dall’intervento della madre

Quando è stata ufficializzata la notizia che ‘Edo’ avrebbe dovuto abbandonare il gioco, sua madre, Emanuela Fuin, sui social ha rilasciato un commento piuttosto polemico, rimarcando che il figlio è stato “obbligato a lasciare”. Altrimenti detto, la decisione non è dipesa da lui bensì dal reality show:.

“Non so che cosa abbia scritto ma mi dissocio da tutto quello che pubblica e dice mia madre (ride, ndr). Non è che uno è obbligato. Se c’è un referto medico, che purtroppo noi non abbiamo visto, che dice che Edo non è in condizioni di restare, non possono chiedergli di restare perché evidentemente non se ne assumono la responsabilità. Però si poteva trovare un modo. Gli si poteva far firmare un foglio in cui Edoardo si impegnava ad assumersi la totale responsabilità per tutto quello che fosse accaduto”.

E ancora: “Poi magari queste sono cose burocratiche che non possiamo sapere. Magari era pericoloso perché, con il ginocchio in quello stato, gli poteva saltare qualche punto. Gli avevano messo quattro punti appena arrivato, per poi fargli continuare il gioco. Diciamo che pensavamo che per sei giorni gli sarebbe stato concesso di restare immobile su una stuoia”.

Discorso differente invece per quel che concerne il suo ritiro. Guendalina, quando le è stato comunicato l’allungamento della trasmissione, ha preferito fare i bagagli e rientrare in Italia. “Perché quella – ha spiegato – doveva essere la finale. Non pensavo nemmeno di arrivare al 23. Mi ero organizzata con i bambini fino a quel giorno, non potevo andare al di là di quella data”.