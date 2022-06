Isola 2022, De Vitis scarica Mercedesz: così ci si gioca la carriera in tv

L’Isola dei Famosi è agli sgoccioli, il cast è stato decimato con diversi naufraghi costretti a dare forfait (l’ultimo è stato Edoardo Tavassi), l’entusiasmo dei primi giorni è fisiologicamente venuto meno. Ciò che invece continua a non mancare è la tensione tra alcuni concorrenti. L’ultimo botta e risposta al vetriolo ha visto protagoniste Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis. Quest’ultima crede che l’amica o, a questo punto, ex amica l’abbia sfruttata per strategia e proseguire nel gioco.

“Mi è stata vicina finché le servivo, perché l’ho sempre salvata, non l’ho mai mandata in nomination, l’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. Ora che è in finale forse non le servo più. Io, se ho legato con una persona, porto avanti il rapporto dentro il gioco e fuori”. Questo il ragionamento dell’ex fidanzata di Paolo Brosio. la quale ha poi avuto un faccia a faccia con la figlia di Eva Henger. Un confronto in cui non sono state lesinate critiche e attacchi.

Marialaura, su spinta di Luca Daffré, ha scelto di avere una conversazione franca con Mercedesz Henger. E l’ha avuta, infarcendola di biasimi e recriminazioni. “Non ti ho detto cose pesanti. Ti ho detto che certe volte hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù. Certe volte parli con un tono un po’ saccente e superbo. Non mi sembra di averti detto cose troppo offensive”, ha scandito la De Vitis.

“La parte lesa, non lo dico per vittimismo ma perché è un dato di fatto, sono io – ha replica la Henger -. Che tu venga cercando di far pace e poi mi insulti addirittura di più, per me non sta né in cielo né in terra. Il sorriso saccente lo stai facendo tu”. Mercedesz ha quindi concluso con la convinzione che con Marialaura difficilmente riuscirà a trovare un terreno comune su cui confrontarsi e costruire un legame:

“Questo atteggiamento fa parte di me, quando sono arrabbiata sono insopportabile. Questo è ammettere le proprie colpe. Purtroppo su questo argomento dobbiamo essere d’accordo di non essere d’accordo, o non andremo avanti. Litigheremo sempre”.

Carriere da reality: rischi e pericoli

La litigata di Mercedesz e Marialaura offre lo spunto per una riflessione su un certo tipo di televisione, fatta da personaggi che troppo spesso sono in cerca di scoop e notorietà effimera. Ormai il canovaccio lo si è capito, anche perché di Isole ce ne sono state, di GF se ne sono visti tanti, etc. etc. Alcuni vip, casomai lo siano realmente, sbarcano in gara, si mettono a fare caciare, magari ci fanno scattare la love story e poi è tutto un “io sono sincero/a, io sono spontaneo/a, io qua e io là”.

Ok, va bene tutto, si tratta di spettacolo. Il punto, che riguarda strettamente alcuni concorrenti, è però un altro. Chi partecipa ai reality, soprattutto i giovani in cerca di un trampolino per lanciare la propria carriera, piuttosto che seguire canovacci triti e ritriti, potrebbero provare a ingegnarsi in modo differente. Perché alla lunga chi si sfila dal gossip e dal chiacchiericcio, davvero può puntare a costruirsi una carriera di tutto rispetto e piantarla di schiamazzare in tv.

Qualche esempio? Si guardi al percorso che stanno facendo Paola Di Benedetto e Tommaso Zorzi, rispettivamente vincitrice e vincitore del GF Vip 4 e 5. Dopo aver trionfato, si sono messi a studiare, si sono allontanati dal mondo ‘sterile’ del gossip e dei finti scoop, hanno detto stop ai reality e hanno iniziato un cammino che promette bene, quello della conduzione. Passo dopo passo stanno imparando un mestiere che, molto probabilmente, gli porterà frutti prelibati da qui in avanti (qualche soddisfazione televisiva già se la sono presa).

C’è invece chi si gioca le carriere a suon di liti e amori da telecamera. Questi, però, non considerano che i reality prima o poi finiranno, il gossip, che è spietato, si dimenticherà loro e lo spauracchio del dimenticatoio si farà pressante. Anche in questo caso di esempi ce ne sono a bizzeffe: si pensi ai salotti d’ursiani che per anni hanno ospitato ‘vippini’ con relative vicende. Che fine hanno fatto tanti di questi?