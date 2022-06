Isola 2022, crollo emotivo per Lory Del Santo: così è capitolata l’attrice

Crollo emotivo per Lory Del Santo. Le ultime ore sono state alquanto tribolate per la naufraga dell’Isola dei Famosi, finita al centro di una rovente discussione con Luca Daffrè ed Edoardo Tavassi. La regista continua a riscontrare problemi di incomprensione con parte del gruppo rimasto in gioco, convinta che ci siano complotti e trame oscure nei suoi confronti e nei confronti di altri concorrenti. La tensione è salita quando si è ritrovata a discutere con Daffrè

“L’Isola ha deciso che non sei più leader e tu sei il primo leader che viene destituito dallo spirito dell’Isola”, ha tuonato la Del Santo. “Da quando ti ho votato sbaglio tutto mentre prima mi volevi leader”, la controreplica di Luca. Finta qui? Assolutamente no, perché l’attrice ha poi dichiarato che Daffrè, secondo la sua opinione, non ha avuto un atteggiamento trasparente. “Luca – ha sottolineato – non è stato giusto con il gruppo da quando è diventato leader. Ha avuto delle preferenze e la prima persona che mi ha fatto notare a non scegliere Nicolas per i dolcetti è stato lui”.

Il botta e risposta ruvido avuto con l’ex volto di Uomini e Donne ha segnato Lory che ha avuto un momento di profondo sconforto parlando con Nick Luciani e Gennaro Auletto. Ai due ha riferito di essere stata attaccata con frasi “cattivissime”. E, tanto per cambiare, ha lanciato accuse di falsità e atteggiamenti scorretti

“Mi hanno detto delle cose cattivissime. Quando uno ti dice delle cose così orrende e che non sono vere e poi mi dicono che mi sono emozionata anche perché mi ha scelta per la torta, ma mi sono emozionata in modo negativo, mi ha insultata per dieci minuti. Mi ha insultato davanti a tutti per dieci minuti. Non ha detto neanche una cosa carina di me e vuoi che ti scelga per i dolcetti? Io devo mantenere il punto. Se ti scegliessi sarei una bandiera”.

Isola dei Famosi 2022: non solo liti… c’è del tenero tra due Luca Daffrè e Marialaura De Vitis?

Nelle scorse ore alcuni naufraghi, per ammazzare il tempo, hanno dato avvio al gioco della verità. A parteciparvi sono stati Marialaura De Vitis, Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger, Estefania Bernal e Luca Daffrè. Il gruppetto ha deciso di non usare la bottiglia né altri oggetti per stabilire chi avrebbe parlato a chi. Semplicemente è stato scelto di fare delle confidenze oneste, a turno.

La prima a pronunciarsi è stata l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura, la quale si è rivolta a Daffrè, indirizzandogli un quesito diretto e preciso: “Quale ragazza preferisci qui sull’Isola?”. E Luca? Come ha reagito? Ha spiegato che prima di sbarcare in Honduras, esteticamente, aveva un debole per Estefania. Conoscendo però i naufraghi ha cambiato idea, rivolgendo le proprie attenzioni proprio sulla De Vitis: “Poi conoscendovi.. No, esatto: Marialaura. Conoscendovi sì, come persona. Te l’ho detto all’inizio”. Una sorta di ammissione, visto che da qualche giorno si è notato che tra i due ragazzi c’è del tenero. Love story in vista?