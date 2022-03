Isola 2022, Barù concorrente? Per Jessica è sì, l’agente svela la verità

Il nipote di Costantino della Gherardesca sta per arrivare in Honduras? Ecco cosa c’è di vero e tutto quello che ha raccontato la principessa Selassié

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona in arte Barù sta per sbarcare nel suo terzo reality di “carriera”? Questa domanda circola online ormai da diversi giorni, perlomeno dopo le ultime indiscrezioni lanciate su Instagram dal re del gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo, infatti, ha sganciato via Instagram Stories una succosa anticipazione di cui si è molto parlato: sembrerebbe infatti che Barù sia pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022 come concorrente molto presto. Ma sarà vero?

Un indiscrezione è tale proprio perché arriva da un insider e, come tale, deve essere presa con le pinze. Vedremo dunque l’imponente fisico di Barù sfoggiato come un trofeo anche in Honduras? Chi sperava di poter rifarsi gli occhi, purtroppo, rimarrà deluso. A smentire categoricamente la partecipazione di Barù a questa edizione dell’Isola, appena iniziata, è stato infatti il suo stesso manager, Ricky Palazzolo.

Palazzolo ha nelle scorse ore risposto su Twitter ad un’utente che aveva ripostato la Storia con il gossip di Venza, liquidando la questione con un tweet lapidario. “Totally fake” ha scritto il manager di Barù, ovvero “totalmente fasullo”.

E dire che erano in molti a vedere Barù come un nuovo perfetto concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Fra questi c’è anche la principessa Jessica Selassié, recente vincitrice del Grande Fratello Vip e coinquilina di Barù, con il quale si era creata una “sintonia” particolare.

Ospite di #IsolaParty, il programma di approfondimento condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, Jessica ha espresso il suo “desiderio” con grande entusiasmo. “A L’Isola dei Famosi vedrei bene Barù perché è un po’ uno spirito libero, anche dentro la Casa camminava sempre scalzo!” ha spiegato la principessa, sottolineando che come papabile concorrente vedrebbe bene anche Miriana Trevisan, che in realtà, in passato, l’Isola l’aveva già fatta.

Almeno sulla carta, dunque, Barù per il momento dovrà “accontentarsi” di due soli reality. Il pubblico televisivo aveva infatti imparato a conoscerlo ad apprezzarlo già alla prima edizione di Pechino Express. All’adventure reality di Rai Due, Barù aveva partecipato al fianco dello zio, Costantino della Gherardesca.