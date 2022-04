Isola 2022, anticipazioni: sbarcano due nuovi naufraghi, coppie divise

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, si sta rivelando piena di colpi di scena e novità. A qualche ora dalla messa in onda della settima puntata del reality show, che sarà trasmessa stasera 11 aprile 2022, Mediaset ha dato qualche anticipazione riguardo ciò che succederà all’interno del programma. In particolare, il Biscione ha annunciato ufficialmente i nomi di due nuovi naufraghi che sbarcheranno a Cayos Cochinos e cosa porterà scompiglio nelle dinamiche che si sono create tra i concorrenti.

L’Isola dei Famosi accoglierà due nuovi naufraghi. La prima è Licia Nunez, attrice pugliese concorrente della quarta edizione del GF Vip vinta da Paola di Benedetto. Il secondo è Marco Senise, conduttore noto per essere stato parte del cast di Forum per molti anni. Le novità non finiscono qui. La produzione del reality ha pensato di far “scoppiare” le coppie di naufraghi del programma.

Isola dei Famosi, coppie “scoppiate”: cosa succede ora

Cosa significa? D’ora in poi i concorrenti che hanno partecipato insieme verranno separati e costretti a giocare gli uni contro gli altri, divisi in due squadre in competizione. La possibilità di partecipare in coppia come concorrente unico, così come avvenuto al GF Vip, è stata una delle novità dell’attuale edizione de L’Isola. Questa soluzione verrà però, almeno per il momento, abbandonata, forse per ravvivare un po’ le dinamiche del gioco.

C’è da specificare che, come riporta il comunicato ufficiale diffuso da Mediaset, una delle coppie in gara avrà la possibilità di non essere sciolta. Resta da capire chi avrà questo privilegio e in che modo riuscirà ad aggiudicarselo. In più, la coppia formata da Floriana Secondi e Clemente Russo o quella composta da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis sarà destinata ad andare verso Playa Sgamada. Sarà il pubblico a designare la coppia che dovrà spostarsi attraverso il televoto esprimibile attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv ed SMS.

Nella puntata di oggi, inoltre, ci saranno nuove nomination organizzate dall’inviato Alvin. Resta da vedere cosa succederà tra i vip confinati in Honduras, che ieri hanno dovuto affrontare le conseguenze di una rovinosa tempesta e di un’invasione di granchi.