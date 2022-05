Isola 2022: anticipazioni e cambio programmazione, dietrofront Mediaset

By

Prosegue il viaggio dei naufraghi vip a L’Isola dei Famosi. Alla vigilia della quindicesima puntata, prevista in prime time lunedì 9 maggio, Mediaset ha deciso di fare dietrofront circa la programmazione del reality show su Canale Cinque: da oggi la trasmissione avrebbe dovuto essere trasmessa soltanto un giorno alla settimana, il lunedì; invece alla fine i vertici del Biscione hanno scelto per il doppio appuntamento fino al 20 maggio. Dunque Carlo Conti, con The Band, dovrà vedersela fino alla fine (lo show di Rai Uno chiuderà i battenti proprio il 20 maggio) con la concorrenza di Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2022: anticipazioni della quindicesima puntata

Nel corso della quindicesima puntata Le Conquistadoras, ormai integrate nel gruppo, dovranno affrontare una prova cruciale per la loro permanenza sull’isola: i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, con la perdente che sarà costretta a trasferirsi a Playa Sgamada.

Altra novità è che per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo.

Spazio poi a Carmen Di Pietro e al figlio Alessandro Iannoni che si sfideranno in un duello per vincere una cena in riva al mare al tramonto. Alessandro riuscirà a vincere e conquistare così la sua libertà?

Ci sarà poi la sfida tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni. Una delle due dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination, come al solito coordinate dallo spumeggiante Alvin.

Isola dei Famosi, Mercedesz Henger in Honduras nonostante l’incidente di cui è rimasta vittima la madre

Mercedesz Henger, che sta lottando per rimanere in Honduras, poco prima del suo ingresso nel programma è stata raggiunta dalla tragica notizia relativa al grave incidente di cui è rimasta vittima mamma Eva. Diversi gli utenti che hanno criticato la giovane, sostenendo che avrebbe dovuto rinunciare all’esperienza nel reality show. A mettere a tacere le voci ci ha pensato la stessa Eva, che si è detta contenta che la figlia possa sfruttare l’opportunità capitatale.