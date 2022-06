Il countdown sta volgendo al termine: lunedì 27 giugno L’Isola dei Famosi 2022, dopo essere stata allungata di oltre un mese, chiuderà i battenti. In Honduras si è visto di tutto, come da tradizione: liti, abbozzi di love story, infortuni, ritiri, gioie, dolori e chi più ne ha più ne metta. Si sono notati anche degli spassosi battibecchi tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin, al secolo Alberto Bonato. I due oltre a essere colleghi, sono amici di vecchia data. Nessuna frizione, soltanto tanta confidenza che fa sì che possano prendersi beatamente per i fondelli senza che scattino malumori. Chi ha parlato di rapporti tesi tra i due in queste settimane, ha dato aria alla bocca. Chiarito ciò, nelle scorse ore Alvin ha pubblicato un post alquanto simpatico su Instagram in cui ha tirato in ballo proprio Ilary. Il gesto dell’inviato ha innescato anche una curiosa reazione di Francesco Totti.

“So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”. Così Alvin, postando una serie di foto in cui si è immortalato nell’oceano con al fianco un maxi poster della conduttrice romana. Tantissimi i fan che hanno apprezzato la vena ironica del presentatore. Tra questi ne è spuntato uno d’eccezione, vale a dire il marito della Blasi, niente po’ po’ di meno che ‘Er Pupone’. “Numero 1”, ha chiosato sotto al post Totti. Pronta la reazione di Alvin che ha piazzato delle emoticon gaudenti.

Di per sé il gesto di Totti altro non è che uno dei tanti commenti che lasciano il tempo che trovano sul web. Insomma, nulla di originale se non fosse che pochi mesi fa si è parlato persino di matrimonio in frantumi tra lui e Ilary. Non si è mai capito con precisione cosa sia accaduto e se davvero la coppia abbia attraversato una tempesta.

I ben informati assicurano che una crisi c’è stata: forse non così intensa da far crollare la love story, ma nemmeno così soft da essere derubricata a semplice litigata coniugale. Al netto di tutto, tra l’ex bandiera della Roma e la conduttrice ora è tornato il sereno. E il fatto che Totti sia tornato a scherzare sui social con la moglie e con coloro che ci lavorano al fianco è un ottimo segno.