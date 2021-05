Isola 2021, tra Isolde e Valentina è guerra: “Questa me la pagherai cara”

È guerra all’Isola dei Famosi 2021 tra Isolde Kostner e Valentina Persia. In particolare, quest’ultima ha anticipato che l’ex sciatrice alpina dovrà stare molta attenta nei prossimi giorni. I gruppi degli Arrivisti e dei Primitivi si sono uniti e, ovviamente, non mancano i dissapori. Nel corso della puntata andata in onda nella prima serata di ieri, lunedì 10 maggio 2021, Isolde è diventata di nuovo leader. A fine prova si è ritrovata a sfidare Angela Melillo e Valentina. Ma per le due non c’è stato niente da fare: la Kostner è riuscita a restare in equilibro anche solo con una gamba sul paletto di legno.

Avendo conquistato la collana da leader, Isolde è risultata immune alle nomination e ha potuto mandare al televoto un concorrente solo attraverso il suo voto. Il nome scelto dalla Kostner è stato quello di Valentina. A fine puntata, tornata in spiaggia, Isolde ha fatto notare ad alcuni dei suoi compagni Arrivisti che la Persia non ha preso bene la sua nomination. L’attrice comica non ha rivolto la parola alla campionessa, ma si è sfogata con la produzione e con Angela. A detta di Valentina, la Kostner non avrebbe “le pa…e”. Non solo, è certa che non sia riuscita a entrare bene nelle dinamiche del gioco

La Melillo, però, le ha fatto notare che quella di Isolde potrebbe essere stata una strategia. Angela ha ipotizzato che la Kostner potrebbe ritenere la Persia come un personaggio forte di questa edizione. Valentina è rimasta ferma nella sua posizione, tanto che si è detta convinta del fatto che la Kostner stia rosicando. Il motivo? Secondo l’attrice, a Isolde darebbe fastidio il fatto che lei è “simpatica” e che interagisce con tutti.

“Questa me la pagherei cara”, ha dichiarato la Persia di fronte alle telecamere, non parlando direttamente con Isolde. Il suo tono è apparso ironico, ma sembra essere pronta a mettere in atto qualche strategia per andare contro Isolde. “Preparati perché la notte sarà lunga”, ha poi continuato Valentina, parlando in privato di fronte alle telecamere.

La maggior parte dei telespettatori sui social sembra essersi schierata dalla parte di Isolde, non apprezzando i modi di fare della Persia. Valentina è, attualmente, al televoto insieme a Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, dopo la puntata di ieri.