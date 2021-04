Isola 2021, Tittocchia contro Manuela Ferrera: “Manie di persecuzione”

Continuano le polemiche contro Manuela Ferrera. Sta tentando in tutti modi per integrarsi nel gruppo e partecipare attivamente alla vita da naufraga, ma con scarsi risultati. La missione della mattina era quella di appiattire il suolo della capanna. Una bella idea, un gesto d’altruismo. Ma i guai sono proprio dietro la porta, perché ad osservare le sue mosse c’è Emanuela Tittocchia, che è intervenuta redarguendo Manuela per aver tolto le foglie di palma. Tra le due si è acceso subito un battibecco in cui la Ferrera ha rivendicato il suo gesto di altruismo e la tendenza dei compagni a metterla sempre al patibolo: “Sto passando da vittima, redarguita per ogni cosa che fa”. Emanuela Tittocchia è scoppiata contro la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021:

“Non avere manie di persecuzione, non ce l’abbiamo con te”

Dopo lo scontro, Manuela è tornata alle sue abitudini e al suo relax. Si è sdraiata al sole sulla sua stuoia. Questa volta a posare gli occhi sul suo gesto è stata Rosaria Cannavò, che non ha perso occasione per dire la sua alla compagna di avventura, che preferisce oziare e mai lavorare. Anche Matteo Diamante l’ha pensata come lei e l’ha sostenuta, stufo dell’indole scansafatiche di Manuela.

Per la Cannavò, membro degli Arrivisti che ha pianto per colpa di Gilles, ha apprezzato all’inizio l’impegno di Manuela Ferrera nel voler dare una mano a sistemare la capanna, ma poi l’ha criticata quando ha sentito dire che era stanca di fare l’attività in questione. Rosaria ha criticato il comportamento della Ferrera, e in un confessionale ha affermato che ha un problema, inizia le cose, ma non le completa mai.

Miryea Stabile si è mostrata abbattuta per le nomination ricevute da alcuni compagni. Avrebbe preferito stare nel gruppo degli Arrivisti. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un confronto con Gilles e Andrea Cerioli dopo le accuse.

Le avventure di Beatrice Marchetti su Playa Imboscada continuano. La concorrente eliminata, che si sta giocando una seconda possibilità continuando la sua esperienza da sola, è alle prese con una missione che le richiederà tutta la forza di cui è a disposizione.

Ci riuscirà? Scopriremo nei prossimi daytime dell’Isola dei Famosi come se la caverà.