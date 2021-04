Isola 2021, tensione tra gli opinionisti? “C’è maretta”, l’indiscrezione

Sarebbe un due contro uno, secondo i rumor: i motivi sono legati non solo al cachet, ma anche agli spazi in trasmissione

Ci sarebbe un po’ di tensione tra gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021, in particolare sarebbe un due contro uno. I nomi sono tutti e tre amati dal pubblico, ma con le loro forti personalità era prevedibile che tre fossero troppi. Tre del loro calibro, almeno. Considerando anche che la stessa Ilary Blasi è molto frizzante, non è facile prendere parola in puntata. Tre potrebbero essere troppi anche alla luce delle ultime indiscrezioni. Da qualche puntata Iva Zanicchi è apparsa taciturna più del solito, magari infastidita da qualcosa; di sicuro ha perso un po’ di brio rispetto alle prime puntate. I più giovani invece sono più lanciati, e magari Iva lo fa anche per dar spazio a loro.

Secondo Santo Pirrotta invece il clima dietro le quinte sarebbe tutt’altro che disteso e amorevole. Stamattina era da Adriana Volpe a Ogni Mattina e ha lanciato il gossip bomba su Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Pare che le due opinioniste siano risentite del trattamento riservato a Tommaso, che non doveva neanche esserci. Zorzi aveva rifiutato il ruolo, ma quando Elettra ha preso il Covid si è lasciato conquistare. La produzione lo ha sempre voluto, se lui avesse detto sì dall’inizio magari non ci sarebbe stata una tra Iva ed Elettra. Ma adesso sono in tre, le cose stanno così e non possono cambiare.

Santo Pirrotta ha detto che contrariamente a ciò che appare in video, i rapporti sarebbero tutt’altro che distesi. Queste le sue parole: “C’è un po’ di maretta per le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso che interviene molto spesso”. Ma non sarebbe finita qui, perché ci sarebbe anche un motivo economico dietro la maretta all’Isola: “Elettra e Iva hanno scoperto che Tommaso guadagna di più”.

C’erano già state voci sul cachet, in realtà, e si era parlato anche in quella occasione di malumori da parte della Lamborghini. Lei però aveva smentito tutto, definendo queste indiscrezioni delle “caz..te”. Arriverà anche stavolta la smentita? Magari direttamente stasera in diretta su Canale 5, visto che torneranno in onda con la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Di sicuro dopo queste indiscrezioni i riflettori saranno puntati su Tommaso, Iva ed Elettra. E i più curiosi potrebbero addirittura contare quanti interventi fa Zorzi, quanto spazio gli viene dato rispetto alle altre.