Isola 2021, strategia contro Isolde? Il web insorge, tre naufraghe accusate

Il web insorge contro Francesca Lodo, Valentina Persia e Angela Melillo dopo il daytime dell’Isola dei Famosi 2021 di oggi. Tra qualche ora andrà in onda la nuova puntata del reality e le tre naufraghe commentano negativamente il percorso di Isolde Kostner. Il pubblico non ha per nulla apprezzato le parole utilizzate dalle concorrenti di Playa Primitiva, su cui stanno arrivando non poche critiche sui social. C’è chi le definisce branco e chi è anche convinto che Isolde sia finita nel loro mirino. In particolare, nel corso del daytime di oggi, i telespettatori hanno visto Francesca, Valentina e Angela commentare l’atteggiamento tenuto dall’ex sciatrice alpina in questi ultimi giorni.

La Lodo fa notare alle sue compagne d’avventura che Isolde è cambiata. La Melillo è d’accordo con le parole di Francesca: “La comincio a vedere con un altro occhio. Ho visto una Isolde diversa”. Non solo, Angela è addirittura convinta del fatto che per la Kostner essere una sportiva non sia un valore aggiunto. “Piano piano escono fuori”, dichiara soddisfatta la Lodo. Nel frattempo, Valentina si trova pienamente d’accordo con le sue amiche. Ma dall’altra parte dello schermo, i telespettatori non prendono bene i loro commenti di fronte alle telecamere.

Infatti, vengono accusate di essere delle “tre comari” oppure “un branco”. Sono davvero tanti i commenti di sostegno nei confronti di Isolde. “Isolde ora tira fuori le pa..e ed è ora che faccia fuori il gruppetto dei falsi” e ancora “La queen delle montagne inizia a triggere il branco non facendo assolutamente nulla”. Questi sono solo alcuni dei tweet condivisi in questi minuti dal pubblico di Canale 5, che sul social attacca apertamente le tre naufraghe. Alcuni telespettatori credono che le tre si siano messe di fronte alle telecamere, parlando male di Isolde, per strategia.

Intanto, su Playa Arrivista c’è molta tensione. Manuela Ferrera si ritrova a discutere con il gruppo per via dei cocchi. In particolare, vorrebbe potersi prendere un cocco e gestirselo da sola. I suoi compagni d’avventura accettano e, proprio in questa circostanza, Isolde perde la pazienza. “Però poi non romperci più”, chiarisce la Kostner. Il pubblico si aspetta molto dalla sportiva, che in effetti potrebbe regalare non poche sorprese!

Ora non resta che attendere la puntata dell’Isola dei Famosi di stasera, che non sarà in diretta. Proprio in queste ore, è in corso la registrazione del nuovo appuntamento. Le anticipazioni segnalano che finalmente il pubblico assisterà all’arrivo di Ignazio Moser.