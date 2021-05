Isola 2021 stasera: naufrago rischia eliminazione. Blasi mette una novità

Diciassettesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi stasera, venerdì 14 maggio 2021. Ilary Blasi introdurrà una nuova figura molto importante per il destino di tutti i naufraghi ancora in gara: il Super Leader. Per guadagnarsi il titolo i concorrenti dovranno sottoporsi a dure prove coordinate da Massimiliano Rosolino. Tutto sarà spiegato nel dettaglio nel corso della puntata. Il vincitore avrà super poteri e anche responsabilità piuttosto importanti, esattamente come un vero e proprio super eroe. Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi di stasera, ampio spazio sarà dedicata alla Cerimonia della Salvaciòn che porterà a un televoto flash fra due concorrenti.

Chi raggiungerà Francesca Lodo e Beatrice Marchetti su Playa Imboscadissima? Il naufrago che perderà al televoto sarà costretto a dire addio ai suoi compagni d’avventura, ma sbarcherà su Playa Imboscadissima. Chi verrà salvato dal televoto fra Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli? Proprio lì, uno di loro dovrà decidere se rimanere o tornerà in Italia. Nel caso in cui decidesse di restare interverrà il pubblico. I telespettatori, infatti, saranno i responsabili di un televoto flash. Soltanto due naufraghi rimarranno mentre l’altro dovrà interrompere definitivamente la sua partecipazione.

Anche stasera all’Isola 2021 ci saranno numerosi ospiti che si andranno ad aggiungere agli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. In studio ci sarà il ritorno di Brando Giorgi, ma anche quello di Manuela Ferrera, Daniela Martani, Beppe Braida, Akash Kumar e Vera Gemma. Grande assente Elisa Isoardi. Lunedì scorso il reality show condotto da Ilary Blasi ha fatto il record di ascolti a grande sorpresa. I dati sono cresciuti raccogliendo più di tre milioni di telespettatori pari al 19% di share, con punte del 21%.

Il diretto competitor era stato Chiamami Ancora Amore, la serie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati, al di sotto di 4 milioni e con uno share del 16,3%. Stasera, invece, L’Isola si scontrerà di nuovo con Top Dieci di Carlo Conti. Ci sarà un crollo o una nuova crescita? Gli ascolti del venerdì non sono stati brillanti a livello generale. Sembra proprio che il pubblico da casa preferisca violare il coprifuoco televisivo e andare da tutt’altra parte.