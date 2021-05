Isola 2021: ricompensa a sorpresa, ma la scelta di Awed scatena il web

In Honduras è arrivata una pietanza invitante per i naufraghi: il leader, che ha dovuto scegliere con chi consumare il piatto, ha fatto infuriare i telespettatori

Una ricompensa a sorpresa per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Nel corso del daytime di oggi, giovedì 20 maggio 2021, Awed ha letto una pergamena che la produzione gli ha spedito, in quanto leader. Lo youtuber ha dovuto raggiungere, con una barchetta, un’altra spiaggia. Qui ha recuperato una cassa, che ha dovuto poi portare a Playa Reunion. Qui i naufraghi hanno aperto tutti insieme la sorpresa e all’interno hanno trovato un pollo arrosto, accompagnato dalle patate al forno. Tutti i concorrenti si sono mostrati felici di fronte alla pietanza, ma per loro è arrivata un’altra notizia che ha immediatamente spento i sorrisi.

Attraverso una pergamena, trovata all’interno della cassa, Awed ha scoperto che solo in tre avrebbero potuto gustare questo piatto. Infatti, il leader ha dovuto fare una scelta davvero difficile sulla base del regolamento di questa ricompensa: solo altri due naufraghi avrebbero potuto fargli compagnia. Awed ha scelto di dare questa possibilità ad Andrea Cerioli e Valentina Persia. La sua decisione, però, ha mandato su tutte le furie diversi telespettatori. Sui social, infatti, sono tanti coloro che si sono ribellati, convinti che Awed avrebbe dovuto scegliere naufraghi che non hanno già avuto l’opportunità di mangiare di recente.

Qualche puntata fa, Ignazio Moser aveva deciso di mangiare insieme ad Andrea, Valentina, Miryea e Roberto. Dunque, era già capitato – nelle ultime settimane – che Cerioli e Persia avessero questa possibilità. Awed avrebbe potuto scegliere meglio, a detta del pubblico di Canale 5. In particolare, c’è chi fa notare che Fariba Tehrani non ha modo di avere queste ricompense da tempo. Lunedì scorso, è stata l’unica a non avere la possibilità di gustare qualche piatto prelibato.

Angela Melillo, ironizzando, ha fatto presente che da ora in poi anche lei si lamenterà per la fame. La sua battuta sembra un chiarimento riferimento a Cerioli. È già la seconda volta che viene scelto perché spesso si lamenta della quasi assenza di cibo. Più volte, i suoi compagni d’avventura hanno fatto notare queste sue lamentele. Sembra proprio che durante il giorno Andrea si lamenti spesso della fame. Secondo Awed, queste sue lamentele rappresentano effettivamente la realtà.

I telespettatori, però, sui social si sono detti convinti del fatto che anche gli altri naufraghi avranno fame, sebbene non si lamentino così frequentemente. Va comunque segnalato che nelle scorse puntate, vedendo Miryea in lacrime, Cerioli aveva deciso di rinunciare al suo piatto di pasta per darlo a lei. Il programma, però, non gliel’ha permesso. Per Andrea la fame rappresenta realmente un problema difficile da gestire, come si è fatto notare più volte.

Nel frattempo, durante il daytime dell’Isola di oggi, è stato possibile assistere anche al chiarimento tra Andrea e Isolde Kostner. Non sono mancate le discussioni. In particolare, Rosaria si è scontrata con Fariba e Miryea.