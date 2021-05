Isola dei Famosi Fariba e Miryea, la strana alleanza: “Cadono maschere”

Le due sono sempre più bistrattate dal gruppo, a cui non la raccontano giusta: si sono alleate solo per strategia? Le ultimissime dal daytime

Miryea e Fariba stanno movimentando le acque dell’Isola dei Famosi 2021. Le due naufraghe stanno stringendo in questi giorni una strana alleanza secondo il resto del gruppo. Pare infatti che fino a pochi giorni fa non si siano calcolate più di tanto, mentre dopo l’ultima puntata trascorrono sempre più tempo insieme. In effetti le stesse Miryea e Fariba hanno confermato di trovarsi bene insieme nel daytime di oggi. La Tehrani ha ammesso di essere un po’ triste a causa della nomination e si è sfogata con Miryea. Le ha rivelato di aver notato che spesso le persone la capiscono tardi e in questo si sente simile a lei, per questo pensa che Miryea sia in grado di comprenderla meglio di altri.

Secondo Fariba hanno altro in comune e cioè un difetto: basta un sorriso da parte della persona che le ha ferite e ci cascano di nuovo. Per Miryea non succederà stavolta nei confronti di Angela Melillo, con cui ha avuto forti scontri in settimana. Nell’ultima puntata inoltre Angela ha accusato Miryea di essere falsa e costruita di fatto, sostenendo che il suo modo di fare sia una strategia. Le due nuove alleate dell’Isola 2021 sono andate a caccia di lumaconi insieme, senza chiedere ad altri di unirsi a loro. Miryea in confessionale ha detto:

“Mi sto avvicinando sempre di più a Fariba, la trovo una persona sincera e onesta. Dice sempre tutto quello che pensa”

Vedendo Miryea e Fariba improvvisamente vicine all’Isola dei Famosi il gruppo ha iniziato a mormorare. La più agguerrita contro di loro è Rosaria Cannavò, ma anche Awed ha notato qualcosa in Miryea che inizia a non piacergli. Per esempio il fatto di essere un giorno vicino a una persona e il giorno dopo vicina a un’altra persona. Prima Andrea Cerioli, poi Matteo Diamante e ora Fariba. Quindi Rosaria ha fatto notare ad Andrea che forse ha difeso troppo Miryea, ma Cerioli non è dello stesso avviso. Nonostante ciò, inizia ad avere anche lui dubbi sulla Stabile:

“Se loro vanno d’accordo non mi interessa, buon per loro. È assurdo però, è come se mi vedessi andare a pesca con Isolde. Nella sua ingenuità penso che ci sia della furbizia dietro”

Rosaria ha concordato in pieno con Cerioli, non nascondendo un certo fastidio dovuto al fatto che però Miryea sia sostenuta dal pubblico e dallo studio. “Non so quando le cadrà definitivamente questa maschera, ma ci siamo quasi”, ha detto su Miryea. Inoltre sempre secondo Rosaria l’avvicinamento tra Fariba e Miryea è molto strano, perché non si sono mai calcolate fino a pochi giorni fa. Si è fatta un’idea tutta sua anche su Fariba: si sarebbe avvicinata all’altra dopo aver sentito che è amata dallo studio.