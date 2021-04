Isola 2021, parla Iva Zanicchi: addio di Braida e chi è Ilary a riflettori spenti

Iva Zanicchi, ospite nel salotto di Domenica Live, ha parlato di diverse questioni riguardanti L’Isola dei Famosi. In particolare si è soffermata sul ritiro di Beppe Braida dal reality show e sull’atteggiamento di Ilary Blasi a riflettori spenti, quando le telecamere non riprendono.

A proposito dell’addio di Braida, che ha deciso di ritirarsi dopo aver saputo che entrambi i suoi genitori hanno contratto il Covid (il padre è stato anche ricoverato), Iva ha dichiarato che “ha fatto bene a venir via” perché innanzi a una “notizia così orribile” non c’era altro da fare. “Ma chi se ne frega dell’Isola, la farà l’anno prossimo”, la chiosa dell’opinionista.

Per quel che riguarda la situazione del comico, si sa che è rientrato in Italia nelle scorse ore. Tutto tace invece in merito alle condizioni di salute di suo padre e sua madre. Per il momento Braida ha preferito mantenere riserbo sulla questione.

Isola dei Famosi 2021, Iva Zanicchi: “Ilary Blasi professionista e mai nervosa”

Capitolo Ilary Blasi: la moglie di Francesco Totti, quando cala il sipario, che persona è? “Molto carina, una grande professionista, non è mai nervosa, tranquillizza sempre”, ha assicurato Iva, spendendo parole di stima per la conduttrice romana.

Iva Zanicchi incontra Don Erio a Domenica Live: non si vedevano da 59 anni

Dopo l’intervista, Barbara d’Urso e il suo staff hanno confezionato un regalo particolare per la Zanicchi. In studio, a Domenica Live, è giunto Don Erio, che tra pochi mesi compirà 100 anni. L’ecclesiastico, più volte citato da Iva in varie interviste, è una delle persone che la convinse a intraprendere la carriera da cantante in giovane età.

Iva non incontrava l’uomo da ben 59 anni ed in passato ha detto a più riprese di volerlo andare a trovare. Ci ha pensato Domenica Live ad organizzare l’incontro. Quando l’opinionista dell’Isola ha capito di aver innanzi proprio Don Erio si è lasciata vincere dall’emozione, accompagnandolo verso la poltrona dello studio televisivo.

Barbara d’Urso, alla luce del fatto che Iva ha preso sottobraccio il don senza rispettare il distanziamento sociale anti Covid, ha precisato che Erio si è già vaccinato e che la Zanicchi è immunizzata avendo già contratto e sconfitto il Covid, oltre a essersi sottoposta al tampone prima dell’ospitata.