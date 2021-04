All’Isola dei Famosi 2021 il clima è decisamente teso. Il ritorno nel gruppo di Vera Gemma e Miryea Stabile sta provocando degli scossoni continui, ma oggi al centro delle discussioni c’è ancora una volta Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi non ha avuto vita facile su Playa Reunion e le tensioni stanno proseguendo, anzi si stanno intensificando. Fariba è ormai ai ferri corti con alcuni naufraghi, tra cui Valentina Persia e Gilles Rocca. A dare inizio allo scontro nel daytime di oggi è stata l’ex de La Pupa e il Secchione e Viceversa, forse inconsapevolmente.

Miryea è scoppiata a piangere nelle scorse ore e Francesca Lodo le si è avvicinata per chiedere cosa fosse successo. Quindi lei ha spiegato:

“Mi hanno detto che alcuni di voi mi hanno dato della stupida. Ci soffro tantissimo. Beatrice e Fariba mi hanno detto che lo avete detto tu, Valentina, Gilles, Andrea”

Francesca ha subito negato di aver detto una cosa simile, Valentina anche spiegando di aver detto che è una ragazza leggera e che porta spensieratezza. Fariba ha detto a Miryea di non confondersi, perché lei non le ha riferito tutto ciò ma sarebbe stata Beatrice, secondo lei. La reazione di Miryea? In confessionale ha detto che c’è gente che lancia il sasso e nasconde la mano. Naturalmente tutto questo ha portato all’ennesimo scontro all’Isola dei Famosi 2021.

Hanno parlato tutti insieme, in gruppo. Beatrice ha negato di aver riportato una cosa simile a Miryea, di non aver usato il termine stupida e di non aver fatto il nome di Valentina. Miryea invece ha confermato davanti a tutti che le è stato riferito proprio “stupida e leggera”, con i nomi di chi lo avrebbe detto. Beatrice si è agitata e Valentina vedendola quasi in lacrime le ha detto che per lei poteva finire lì, perché credeva alla sua versione. Forse anche perché c’è un precedente simile con Fariba. Insomma, secondo la Persia sarebbe stata Fariba a combinare il guaio con Miryea e non la modella.

Gilles Rocca non ci è andato leggero sulla mamma di Giulia Salemi: vedendo che un po’ sghignazzava durante lo scontro ha detto che per lui è una persona “cattiva”. Fariba in confessionale ha commentato il tutto così: “Se questo gruppo ha preso in giro questa povera ragazza, sì o no? Sì e come sempre hanno negato”. Per stasera sono previste tempeste nella Palapa dell’Isola 2021: ci saranno delle clip che aiuteranno il pubblico a farsi meglio un’idea di quanto accaduto?