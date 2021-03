Isola 2021: Marco Maddaloni fa spoiler su regolamento, concorrenti e finale

Si è reso protagonista di alcuni spoiler Marco Maddaloni sull’Isola dei Famosi. Lo sportivo ha vinto l’edizione del reality nel 2019 portandosi a casa un montepremi di centomila euro battendo Marina La Rosa al rush finale, aggiungendosi all’albo d’oro della trasmissione. Tornato dall’Honduras, in cui è stato il guardiano di Paradise Island dove si trovano Fariba Teharani e Ubaldo Lanzi che stanno cercando di conquistarsi un posto tra i naufraghi, ha fatto una diretta su Instagram con La Rosa, Luca Vismara e Aaron Nielsen, e ha rivelato di credere che la finale dell’Isola dei Famosi 2021 non si terrà in Italia. Per la prima volta nella storia del reality show il vincitore dovrebbe essere proclamato direttamente in Honduras perché c’è l’isolamento.

A causa della pandemia da Coronavirus, è una ipotesi piuttosto che probabile. Inoltre ha affermato che i concorrenti eliminati dall’Isola dei Famosi arriveranno nello studio milanese della trasmissione non prima di due settimane per il fatto che dovranno stare circa quattordici giorni in quarantena, come previsto dall’ultimo DPCM. La legge, infatti, prevede che tutti coloro che arrivano dall’estero devono stare in isolamento e sottoporsi a diversi tamponi antigenici e molecolari. Ciò significa che stasera, chi sarà eliminato da Akash Kumar e Angela Melillo, potrà mettere piede in studio solo fra due settimane.

Stessa cosa per Il Visconte. Ferdinando Guglielmotti ha lasciato ufficialmente L’Isola dei famosi 2021. Dopo essere stato eliminato al televoto contro Drusilla Gucci durante la seconda puntata, l’uomo era stato convinto a rimanere da Ilary Blasi. Alla fine, invece, ha deciso di ritirarsi e abbandonare definitivamente il gioco. Attualmente, quindi, si troverebbe in quarantena e sarà presente in studio la prossima settimana.

Isola dei Famosi stasera: Elettra Lamborghini in studio con Zorzi e Zanicchi?

Non è ancora chiaro se stasera a L’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini siederà accanto a Tommaso Zorzi e a Iva Zanicchi. L’opinionista e cantante ha annunciato nelle scorse ore di avere fatto l’ennesimo tampone e questo ha dato esito negativo. Ricordiamo che è stata positiva e ha dovuto combattere contro l’isolamento e la solitudine, situazione non proprio facile per lei come ha dichiarato sui social.