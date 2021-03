Anticipazioni Isola dei Famosi stasera: Burinos e Rafinados si scambiano

Nuova imperdibile puntata de L’Isola dei Famosi stasera, lunedì 22 marzo 2021, che subirà un notevole cambiamento. Come svelano le anticipazioni, ci sarà un vero e proprio scambio di naufraghi tra le squadre dei Burinos e dei Rafinados, segno che tutto sarà in continuo mutamento per favorire ancora di più le dinamiche del gioco. Attualmente fanno parte dei Burinos Beppe Braida, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Roca, Paul Gascoigne, Awed, Vera Gemma e Valentina Persia. Tra i Rafinados, invece, troviamo Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Akash Kumar e Angela Melillo.

Massimiliano Rosolino coordinerà le prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi l’immunità. Nella terza puntata de L’Isola dei Famosi di stasera la sfida sarà tutta al femminile: le donne dei Burinos e dei Rafinados si contenderanno la vittoria. Chi sarà eliminato tra Akash Kumar e Angela Melillo? Da quando è iniziato il reality show il modello è al centro di non poche polemiche. Nelle ultime ore è riemersa una vecchia intervista in cui parla male dell’Isola. La conduttrice farà luce su questo?

Gli ascolti de L’Isola dei Famosi risaliranno? La prima puntata ha registrato il 21% di share, raccogliendo davanti al piccolo schermo 3.602.000 spettatori. Nel secondo appuntamento, invece, Ilary Blasi è calata. al 17,9% di share e 3.047.000 spettatori. Un risultato nettamente inferiore, un calo fisiologico dopo l’attenzione del debutto. Adesso occorre analizzare la serata atipica del secondo appuntamento al giovedì, dopo che il GF Vip aveva consolidato lunedì e venerdì come serate dedicate al reality.

Isola dei Famosi stasera, lunedì 22 marzo: Elettra Lamborghini in studio?

Nello studio de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi potrà contare su Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, sempre pronti ad esprimere la propria opinione senza peli sulla lingua. Elettra Lamborghini negativa al Covid-19 sarà in studio o in collegamento da casa?

L’artista si reputa molto fortunata per aver superato senza troppi patemi la sfida del Covid. Ne è uscita sana e salva e, per fortuna, non ha contagiato la sua famiglia. Adesso ha solo voglia di riabbracciare suo marito, dopo settimane in isolamento, e tornare finalmente a vivere.