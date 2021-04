Isola 2021, Ignazio Moser fuori dal cast? Stop di Cecilia, il gossip

La trattativa tra L’Isola dei Famosi e Ignazio Moser potrebbe non concludersi con la cosiddetta fumata bianca, come invece in molti hanno sostenuto e scritto. Da giorni circola l’indiscrezione che il trentino sia pronto a salpare per l’Honduras come nuove concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. Di recente, Giornalettismo ha persino reso noto che mancava solo la firma sul contratto e che le parti avevano trovato un accordo. Ora il magazine Nuovo racconta un retroscena ben diverso, capovolgendo la situazione e sostenendo che sarebbe arrivato lo stop di Cecilia Rodriguez alla partecipazione del compagno al programma di Canale Cinque.

“Cecilia non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5”. Sono le dichiarazioni riportate da Nuovo, che sostiene di essere entrato in contatto con un’amica di Cecilia. “Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare…”, conclude lo spiffero del settimanale. Dichiarazioni che cozzano con quanto scritto da Giornalettismo che ha riferito invece che la sorella di Belen sarebbe d’accordo sull’eventuale sbarco di Ignazio all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2021, il tempo stringe per l’inserimento di nuovi naufraghi

Fatto sta che ad oggi, retroscena e indiscrezioni a parte, Moser non è ancora stato annunciato come naufrago ufficiale della trasmissione della rete ammiraglia del Biscione. Intanto il reality prosegue e il tempo stringe: il 7 giugno sarà proclamato il vincitore nel corso della finalissima. E ciò significa che lo show proseguirà, da oggi, per circa un mese e mezzo. E ciò significa pure che resta poco tempo per architettare nuovi innesti per quel che riguarda il cast.

Avrebbe infatti poco senso inserire nuovi naufraghi ad un mese dalla conclusione del programma (non ci sarebbe nemmeno lo spazio per farli ambientare e renderli partecipi delle dinamiche del gioco). Indi per cui, ogni giorno che passa e che non vi è traccia di ufficializzazioni di nuovi ingressi fa calare le quote di vedere altri ‘innesti’. Ed Ignazio Moser non fa eccezione. Che sia davvero naufragata la trattativa, e quindi l’ipotesi, di vederlo in terra honduregna? E se così fosse, davvero la scelta del trentino sarebbe dipesa in parte dal parere della sua fidanzata Cecilia?