Isola 2021: Francesca Lodo, flirt segreto nel corso del reality. Il gossip

Non solo lenze, ami, fame e liti all’Isola dei Famosi 2021. Qualcuno sussurra che Francesca Lodo, 38 anni, in tempi non sospetti, abbia avuto un fugacissimo flirt in terra honduregna. Con chi? I ben informati spifferano che ci potrebbe essere stato del tenero con Akash Kumar. Esatto, con il modello dagli occhi di ghiaccio, eliminato poi dal programma.

Il retroscena lo riferisce Novella 2000 nell’ultimo numero in edicola. Il magazine assicura di aver intercettato delle fonti molto vicine alla produzione del reality della rete ammiraglia Mediaset; fonti che “hanno un certo credito”, sottolinea il settimanale diretto da Roberto Alessi. Dunque? Che cosa è successo? “Queste voci danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza” nel gioco “abbia approcciato, diciamo così, Francesca Lodo”.

Durante gli estratti della trasmissione mandati in onda, sia quelli relativi alle puntate del prime time sia quelli inerenti alla striscia quotidiana del daytime, non è trapelato nulla di tale presunto flirt. Sempre i ben informati di cui sopra mormorano che qualcosina sia accaduto, ma lontano dalle telecamere. Chissà…

Negli ultimi giorni, di tenerezze all’Isola dei Famosi, non c’è stata nemmeno l’ombra. I concorrenti sono impegnati nella ricerca di cibo e a provare a campare quotidianamente. A non mancare sono le frizioni e i colpi bassi.

Di recente hanno fatto discutere alcune frasi rivolte ad Andrea Cerioli, che è stato attaccato per via della sua forma. C’è chi ha notato che le foto del suo profilo Instagram, in cui è tutto muscoli e bicipiti, non corrispondono pari pari alla realtà. In effetti l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo su qualche chilo di recente. Nulla di male, come ha puntualizzato la sua fidanzata Arianna Cirrincione che, intervistata nel corso del format Isola party (trasmesso su Mediaset Play), ha difeso a spada tratta il suo compagno.

Nella fattispecie l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto che durante la pandemia Andrea ha allentato il suo impegno con gli esercizi e gli attrezzi ginnici, godendosi maggiormente i piaceri della tavola. “Uomo de panza, uomo de sostanza”, ha chiosato simpaticamente, invitando le malelingue a non puntare il dito contro una persona per il solo fatto che abbia preso qualche chilo.