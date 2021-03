Isola 2021 finisce a giugno: “Entrano altri naufraghi”. Ecco chi sono

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi sta riscuotendo successo di ascolti. La trasmissione doveva concludersi a maggio 2021, secondo le prime indiscrezioni circolate. In realtà, stando allo spoiler di Tommaso Zorzi, il reality condotto da Ilary Blasi terminerà il 2 giugno. L’opinionista, però potrebbe aver sbagliato giorno dal momento che gli appuntamenti delle prime serata sono collocate al lunedì e al giovedì, quindi il vincitore dovrebbe essere proclamato lunedì 7 giugno. Intanto spuntano alcuni retroscena sul cast. Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, ha svelato che sono in arrivi altri concorrenti all’Isola dei Famosi 2021. Emanuela Tittocchia dovrebbe essere una di queste.

Su Instagram ha fatto sapere che nelle prossime settimane entreranno in gioco altri quattro o cinque naufraghi. Emanuela Tittocchia concorrente? La prima dovrebbe essere proprio l’attrice e volto storico di CentoVetrine, ma la conferma arriverà nelle prossime ore quando sarà svelato l’esito delle visite mediche a cui tutti si sottopongono prima di partire alla volta dell’Honduras. Opinionista frequente di Mattino Cinque di Federica Panicucci, la Tittocchia ha già esperienza nel mondo dei reality anche se breve. Nel 2008 fu una delle concorrenti de La Talpa, ma uscì alla prima puntata ottenendo grande clamore per avere lasciato in diretta tv il compagno Fabio Testi.

Isola dei Famosi 2021, arrivano altri naufraghi: Giorgio Manetti concorrente?

Il nome di Giorgio Manetti all’Isola dei Famosi è sempre stata una forte voce circolata con una certa insistenza. In una recente intervista si è scagliato contro la trasmissione dicendosi deluso. Ha denunciato una sorta di complotto e alcuni criteri messi in atto dagli autori che non riesce a comprendere. Si è detto addirittura pentito di avere rifiutato l’invito di Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello Vip. Vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni.

Intanto l’ex volto del trono Over di Uomini e Donne ha svelato di non essere riuscito nemmeno a presentarsi ai provini dell’Isola e la sua candidatura, ad oggi, non è ancora stata presa in considerazione. Il reality presentato dalla Blasi sembra essere affine alla sua natura: sarà celebrato questo matrimonio tra Manetti e L’Isola?