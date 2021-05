Isola 2021: “Elettra inutile, zero opinioni intelligenti”. Parla un ex naufrago

L’opinionista del reality attaccata in modo duro da un ex concorrente dell’edizione in corso

Ferdinando Guglielmotti, noto anche come il Visconte, è stato una presenza sfuggente a L’Isola Dei Famosi, visto che la sua esperienza in Honduras è durata una manciata di giorni. Tanto gli è servito per farsi una sua personale idea sull’opinionista Elettra Miura Lamborghini. Idea per nulla ‘tenera’. Guglielmotti, infatti, intervenuto ai microfoni radiofonici dello show Turchesando, ha avuto parole tutt’altro che carine nei confronti dell’ereditiera, descritta come una opinionista “inutile” e “noiosa” per le dinamiche del programma timonato da Ilary Blasi.

“Non ho sentito un’opinione intelligente…”, ha rincarato la dose il Visconte, sempre in riferimento ad Elettra, ricordando che dopo che lei ha avuto il Covid (ha saltato le prime puntate del programma proprio per la positività al tampone) è stato chiamato per sopperire alla sua assenza Tommaso Zorzi. “Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono lo show. Hanno dovuto tenere Tommaso”, ha aggiunto il nobile.

Nel corso della chiacchierata in radio ha anche sottolineato, con una punta di amarezza, che dopo il suo ritorno in Italia non ha ricevuto alcun invito per andare in studio durante le dirette del reality. A proposito di reality: perché ha deciso di abbandonare e di non proseguire l’avventura in Honduras? Guglielmotti spiega che da un lato ha detto che al gioco avrebbe potuto dare molto se fosse restato, rimarcando di esserci rimasto molto male dopo il risultato del televoto; dall’altro lato ha raccontato che quando ha visto “Ubaldo Lanzo e Fariba” ha detto “no questo non è il mio gioco e probabilmente ho sbagliato anche a venire“.

Il Visconte, di recente, è stato parecchio chiacchierato dalla cronaca rosa, al di là della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Motivo? Perché ha provato a corteggiare Barbara d’Urso. Lei stessa lo ha ammesso, specificando però che Guglielmotti si è preso un sonoro due di picche. A ulteriore riprova del fatto, la conduttrice 64enne campana, nell’ultima puntata di Domenica Live, in onda lo scorso 9 maggio, in diretta tv ha sostenuto che la doccia fredda al Visconte non è stata la sola a rifilarla. Secondo Barbarella, il nobile avrebbe provato a fare la corte anche a Drusilla Gucci. Peccato che anche in questo caso non c’è stata trippa per gatti.