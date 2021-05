Drusilla Gucci e Barbara d’Urso, i retroscena sulle avances del Visconte

Per il Visconte Guglielmotti non c’è trippa per gatti. A Domenica Live glielo hanno fatto intendere a chiare lettere Barbara d’Urso e Drusilla Gucci. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sbarcata nello studio del talk di Canale Cinque, è stata messa al corrente dalla padrona di casa che il nobile avrebbe un debole per lei. Peccato che l’interesse non sia affatto ricambiato dalla giovanotta. Inoltre la d’Urso ha colto l’occasione, visti i gossip recenti, di tirare una frecciatina a Guglielmotti, dicendo che non solo ha preso un sonoro due di picche da lei, ma pure da Drusilla che ha poi parlato a ruota libera di diverse questioni che la riguardano da vicino.

La 27enne fiorentina ha dichiarato di essere single al momento e di considerarsi alla stregua di un “prodotto vintage”, vale a dire di essere alla ricerca di un amore un po’ alla ‘vecchia maniera’. “Guardo più all’interiorità che all’esteriorità“, ha spiegato, cogliendo il plauso di Barbarella che si è detta perfettamente d’accordo con l’ospite. A proposito d’amore: nei giorni scorsi, mentre Drusilla era impegnata in Honduras, si è fatta largo la voce di un suo presunto flirt con Damiano dei Maneskin. Flirt che si sarebbe consumato in passato. Cosa c’è di vero? Nulla, a quanto pare. La ragazza, in modo molto candido, ha dichiarato di non aver la più pallida idea del motivo di un simile gossip. “Non lo conosco nemmeno”, ha puntualizzato.

Si è giunti così al capitolo Visconte Guglielmotti, altro ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 targata Ilary Blasi. La conduttrice 64enne campana ha chiesto a Drusilla se sapesse dell’interesse nei suoi confronti da parte del nobile. La giovane, alquanto stupita, ha risposto di non saperne nulla. Fatto sta che tale interesse pare esserci. Ad assicurarlo ci ha pensato la stessa padrona di casa di Domenica Live: “Non ti sei accorta che il Visconte ti sta corteggiando?”. A Drusilla è sfuggito un “Poverino”. “Non è carino dire poverino”, la replica col sorriso di Barbara.

“No, vabbè, qualcuno gli dica che è un’amicizia. Non pensavo nemmeno che fosse possibile vista la mia età. Non voglio offendere nessuno, è interessante, ha un buon dialogo, un’ottima cultura… mhh, ma no”, ha chiosato la Gucci, scatenando l’ironia della d’Urso: “Quindi ha preso il due di picche da me e pure da te, manco ti eri accorta che ti stava corteggiando”. Per il Visconte non c’è speranza: se ne faccia una ragione.