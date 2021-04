Tensioni in Honduras dopo l’ultima puntata: il nominato Andrea non si tiene nulla e attacca Giorgi, anche Angela Melillo concorda

Non mancano le tensioni anche in questi giorni sull’Isola dei Famosi 2021. I naufraghi sono tanti, le personalità iniziano a venire fuori nella convivenza e soprattutto qualcuno inizia a notare cambi di comportamento con e senza telecamere. Chi ha focalizzato l’attenzione su questo aspetto oggi è Andrea Cerioli. L’ex tronista aveva già ammesso in puntata che alcuni cambiano atteggiamento per attirare le telecamere e di non essere fatto allo stesso modo, quindi forse non adeguato a questo tipo di reality show. Nel daytime di oggi ha fatto presente al diretto interessato ciò che ha notato, e che ha poco gradito. Nella notte infatti una infradito, che pare usino come presina, è finita accidentalmente nel fuoco, bruciandosi del tutto.

Al mattino Brando Giorgi ha iniziato a chiedere ai presenti dove fossero le presine. Roberto Ciufoli ha suggerito di chiedere ad Andrea e così ha fatto. Ma Cerioli, che ieri ha sbottato anche contro lo stesso Ciufoli, ha raccontato che Brando era già al corrente di tutto perché presente la notte precedente. Quindi lo ha attaccato dicendo che sapeva già che l’infradito era finita nel fuoco e si era bruciata, ma di aver finto di non saperlo appena sono arrivate le telecamere. Lo ha accusato insomma di aver fatto tutto per attirare le telecamere, dicendogli pure di essere molto furbo, ma Brando ha negato tutto. Lui ha detto che non era affatto presente nella notte e di non aver già chiesto ad Andrea cosa era successo.

Cerioli poi ha raggiunto Angela e Beatrice per sfogarsi. La Melillo è sembrata concordare con Cerioli, raccontando la sua esperienza. Quindi ha spiegato che stava raccogliendo dei tronchi e che all’arrivo delle telecamere Brando le ha fatto notare la presenza di altri piccoli pezzi di legno. Ma perché farlo notare e non raccoglierli lui stesso? Questo si è domandata Angela. Insomma, Brando continua ad avere problemi con il gruppo dei naufraghi, anche dopo essere tornato da Parasite Island.

Nel frattempo a Playa Esperanza le tre protagoniste sono sul piede di guerra. Miryea, Vera Gemma e Elisa Isoardi si sono confrontate sugli altri naufraghi. I loro giudizi si sono concentrati su Awed, Gilles Rocca, Angela Melillo e Valentina Persia, specialmente l’ultima. I primi tre non convincono del tutto le tre abitanti di Playa Esperanza, ma Elisa e Vera si sono trovate d’accordo sulla Persia. Secondo loro infatti Valentina le attaccherebbe dal nulla in Palapa. Elisa ha detto di non aver neanche capito molto dell’attacco perché la Persia parlava a ruota libera. Vera invece pare ci sia rimasta male perché è stata attaccata non solo dal nulla ma anche su aspetti fisici, per questo non è riuscita a rispondere, ha detto alle altre due.