Isola 2021, Cecilia Rodriguez e Salemi dure sullo show: critiche e bordate

Polemiche attorno alla diciassettesima puntata de L’Isola Dei Famosi. Ad accenderle ci pensano due persone ‘esterne’ allo show ma comunque indirettamente coinvolte: trattasi di Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, e Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani. Entrambe le influencer, seguendo la puntata in onda venerdì 14 maggio, hanno storto il naso per alcune decisioni prese dal reality show.

La sorella di Belen è rimasta alquanto stupita per la nomination del compagno, che se la vedrà al televoto con il comico Roberto Ciufoli e l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. A provocare il fastidio dell’argentina è stato il modo in cui è maturata la nomination di Ignazio il quale ora si è ritrova in bilico nonostante si sia aggiudicato il ruolo da leader nel corso dell’ultimo appuntamento in prime time del programma.

“Penso che sia stata una puntata abbastanza ingiusta, perché non si è mai visto nella storia de L’Isola Dei Famosi che un leader vada in nomination”. Così Cecilia sul suo profilo Instagram, dove non ha usato mezze parole per descrivere la sua amarezza a riguardo delle dinamiche del gioco. Finita qui? No, perché a stretto giro la modella ha rincarato la dose, lanciando altre bordate al vetriolo sull’Isola: “A questo punto se fossi stata uno di loro non avrei fatto alcuna prova, perché voglio dire uno spende tutte queste energie, che non ha più, e poi finisce in nomination. Bah”.

Come sopradetto, anche Giulia Salemi si è mostrata piuttosto indispettita. L’italo-persiana ha avuto da ridire in merito all’offerta proposta dalla trasmissione per coloro che perdono al televoto. “Momento “critica”: cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?”, ha cinguettato su Twitter la compagna di Pierpaolo Pretelli in riferimento all’esistenza di Playa Imboscadissima, dove stanno attualmente due naufraghe eliminate al televoto nelle scorse puntate, vale a dire la showgirl Francesca Lodo e la giovane modella Beatrice Marchetti.

La Salemi ha poi mosso una seconda critica, stavolta ricollegandosi alla sfida Moser/Kostner: “Non ho capito il gioco. Squadra Moser cade mentre squadra Isolde rimane in piedi… Vince Moser. Forse stasera sono distratta?”.

Isola dei Famosi, la critica di Maurizio Costanzo

Nelle scorse ore Maurizio Costanzo, intervistato da Fq Magazine (Il Fatto Quotidiano), ha criticato senza giri di parole l’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Il marito di Maria De Filippi ha sostenuto che il reality fa fatica a creare largo interesse in quanto non ci siano personalità di spicco nel cast. “A questo punto potrebbero chiamarla solo Isola, senza famosi”, ha chiosato il decano del giornalismo italiano, reputando i concorrenti in gara non abbastanza popolari per gareggiare in un simile format.