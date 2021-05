Perché Amici 2021 funziona mentre X Factor è al collasso: parla Costanzo

Maurizio Costanzo, nel corso di una chiacchierata su Fq Magazine (Il Fatto Quotidiano) con i giornalisti Claudia Rossi e Andrea Conti, ha affrontato diversi temi televisivi, dando delle risposte sul funzionamento o meno di alcuni programmi. In particolare ha dibattuto su Amici di Maria De Filippi e X Factor, due talent musicali che stanno riscontrando risultati ‘opposti’. Il primo ha macinato ascolti record, come mai è successo negli ultimi anni; il secondo, nell’ultima stagione, ha toccato il fondo per quel che concerne lo share. Qual è la carta vincente dello show di Canale Cinque? E Cosa invece ha provocato il tonfo della trasmissione Sky, che tra l’altro dalla prossima edizione non potrà più nemmeno contare su Alessandro Cattelan?

“Azzardo una cosa, probabilmente perché a X Factor cercano il fenomeno, ad Amici invece cercano la normalità”, ragiona Costanzo che poi puntualizza: “Non il fenomeno, non il baraccone. Il baraccone non funziona più in tv. Con la pandemia ci sono più giovani davanti alla tv ed infatti è migliorata”. Dunque secondo il decano del giornalismo italiano è una questione di ‘empatia’: Amici ha una struttura e una ‘spina dorsale’ in grado di far immedesimare il pubblico, caratteristica che invece mancherebbe allo show di Sky Uno.

Spazio poi ai reality di Canale Cinque, in particolare al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi. Il marito della De Filippi fa un distinguo, facendo notare che per quel che concerne lo show timonato da Ilary Blasi “c’è un problema”. Quale di preciso? “Non puoi chiamarla Isola dei Famosi se poi i famosi non ci sono. Dovrebbero chiamarla Isola e basta”. Maurizio arriva a dire che i volti più popolari del programma sono quelli della conduttrice e degli opinionisti che “stanno sulla terra ferma” e non certo in gioco. “Che me ne frega se uno sconosciuto fa un tuffo in acqua? Vado a Ostia piuttosto”, chiosa con ironia.

Discorso diverso per quel che riguarda il Grande Fratello Vip. Per Costanzo nelle ultime edizioni Signorini ha fatto un ottimo lavoro sul cast, riuscendo a coinvolgere personalità forti e note che alla lunga “sono uscite”. In effetti la ‘salute’ del reality più spiato d’Italia sembra essere più vigorosa rispetto a quella de L’Isola dei Famosi che pare ormai un format che ha esaurito ogni sua potenzialità. Per questo il futuro della trasmissione dei naufraghi appare assai più nebuloso rispetto a quello di eventuali nuovi inquilini del GF Vip. E per questo è sicuro che la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 si farà, mentre una nuova stagione dell’Isola sarebbe tutta da vagliare.