Isola 2021, brutto gesto di Gascoigne contro Fariba: arriva provvedimento?

Brutto gesto di Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi contro Fariba Tehrani. La naufraga persiana ha attirato parecchi malumori durante il decimo appuntamento con il reality. All’atteggiamento del gruppo si è unito Paul che durante la nomination ha preso la foto, ha mimato di leccarla per poi pulirsi il sedere. Questo gesto è stato condannato in diretta da Ilary Blasi e Tommaso Zorzi che l’hanno rimproverato, però ha scatenato l’ira del pubblico. Ci sarà un provvedimento per lui? Davvero inaccettabile l’azione fatta dell’allenatore di calcio. Sono in molti a chiederlo. Giulia Salemi è rimasta pietrificata nel vedere questa scena. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è riversata sui social twittando:

“Che schifo. Buonanotte”

Non è la prima volta che attira l’attenzione con il suo umorismo poco apprezzato. Qualche giorno fa ha preso per bast**da Angela Melillo, dopo uno screzio sulla preparazione del pranzo. Non sono mancate anche le mandate a quel paese a Roberto Ciufoli. Non è un concorrente per niente apprezzato e non ha attirato il sostegno da parte dei telespettatori che lo vorrebbero fuori dall’Isola dei Famosi.

Ha nominato Fariba Tehrani perché, secondo la sua versione dei fatti, avrebbe detto che fa la pipì fuori dalla capanna. Inoltre le ha attribuito una malattia mentale come l’Alzheimer, sostenendo che non ricorda sempre quello che dice. Tra loro era nato una incomprensione visto che Fariba aveva raccontato a Valentina Persia che Paul aveva urinato accanto a lei.

Isola dei Famosi: naufraghi tutti contro Fariba, mamma di Giulia Salemi

La persiana si sta facendo più nemici che amici durante la sua avventura. Valentina Persia ha rifiutato di stringerle la mano, sostenendo di essere stata calunniata da lei. La comica ha ammesso che non vuole più avere nulla a che fare con lei perché sarebbe una persona subdola. L’episodio è stato commentato da Giulia Salemi che ha parlato dell’aggressività della Persia mal tollerata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, non ha apprezzato i toni della comica.

Gilles Rocca ha rifiutato di salutare la Tehrani, poco prima che questa lasciasse la Palapa per poi rientrare da vincitrice in quanto Beatrice Marchetti è stata eliminata. L’ex volto di Ballando con le Stelle, insieme ad Andrea Cerioli, ha sostenuto che la donna sia portatrice di tensioni nel gruppo e disarmonia.