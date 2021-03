Isola 2021 Awed disperato, il gruppo c’è: “Non sei solo”, Martani dice no

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2021 di ieri sera ci sono stati scontri accesissimi, fino al tutti contro Awed. L’influencer e Vera Gemma si erano staccati dal gruppo dopo la nomination, ma pare che per molti il vero problema fosse solo la Gemma, eliminata ieri sera. Non sanno che Vera si trova su Parasite Island e potrebbe tornare, ma sono convinti che Awed senza di lei farebbe un percorso diverso. Appena tornati sulla spiaggia dopo la puntata, Awed si è seduto in disparte su un tronco per sfogare la tensione. Si è abbandonato a un pianto liberatorio ed era molto dispiaciuto per l’eliminazione di Vera. Vedendolo solo e in disparte, il gruppo ha cercato di richiamarlo.

Già ieri sera Valentina Persia aveva detto che per lei Awed è un bravo ragazzo e ha lasciato intendere che se ha commesso errori è stato solo a causa di cattive influenze, insomma a causa di Vera. Nel daytime di oggi Gilles Rocca, che ha avuto un pesante faccia a faccia con lui, ha detto che da parte sua non c’è nessuna guerra contro Awed. Lui non se la sentiva di andargli a parlare perché consapevole che non c’era apertura da parte dell’altro al dialogo, in quel momento. Quindi ha invitato Angela Melillo, in qualità di leader, a parlare con il ragazzo a nome di tutti.

Angela ha accettato e si è avvicinata ad Awed, sedendosi accanto a lui sul tronco. Queste le sue parole: “Non sei da solo Awed, veramente. Vieni perché noi ci teniamo. Te lo dico io ma a nome di tutti, credimi”. Awed ha spiegato che in quel momento aveva bisogno di stare solo. La Melillo ha compreso e ha acconsentito, ma prima di andare via gli ha detto che più tardi sarebbe tornata a chiamarlo. Si sono abbracciati e Awed è rimasto solo, continuando a piangere. Alla telecamera in confessionale poi ha detto:

“I ragazzi hanno tutte le motivazioni per mettermi fuori dal gruppo. Capire che loro ci sono per me è molto importante. Ho avuto un crollo emotivo dovuto all’uscita di Vera e mi sono allontanato”

Tornata dagli altri, Angela ha spiegato che Awed era molto molto giù di morale. Gilles ha ribadito che sono tutti pronti a riaccoglierlo, ma forse non proprio tutti. Non ha neanche finito di pronunciare la frase infatti che Daniela Martani ha preso la parola. Lei infatti non era così convinta di voler riaccogliere Awed: “Lo lascerei bollire nel suo brodo. Ciao, arrivederci e grazie. Non hai 12 anni, ne hai 24”. Come andrà a finire? Lo scopriremo nel daytime dell’Isola 2021 di domani.