Isola 2021 anticipazioni stasera: chi esce, ospiti e novità per il pubblico

Oggi, lunedì 17 maggio 2021, andrà in onda la diciottesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: nuove difficili prove per i naufraghi, il pronostico del risultato del televoto e il ruolo dei telespettatori

Cosa accade stasera all’Isola dei Famosi 2021? Lunedì 17 maggio 2021 va in onda la diciottesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi e prodotto da Mediaset in collaborazione con Benijay Italia. Come sempre, la conduttrice sarà affiancata dai tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. I naufraghi si ritroveranno a svolgere le difficili prove in Honduras e lotteranno per l’immunità. Infatti, stasera i concorrenti tenteranno di diventare immuni dalle nomination attraverso i confronti e le varie sfide. La novità di questa puntata riguarderà il pubblico a casa.

Sui social, i telespettatori avranno modo di partecipare al gioco per assegnare questo importantissimo riconoscimento a uno dei naufraghi. Per scoprire tutte le regole e i dettagli di questa novità tocca attendere la diretta dell’Isola dei Famosi di stasera. La super leader Isolde Kostner continuerà ad avere un ruolo fondamentale all’interno del gioco. Infatti, attraverso i suoi “super poteri”, dovrà prendere delle decisioni importanti sui suoi compagni d’avventura. Arriverà la possibilità per i naufraghi di strappare il ruolo da leader a Isolde, ce la faranno?

Per scoprire se la Kostner riuscirà a tenere saldo il suo potere bisognerà attendere la messa in onda di questa sera. Ci sarà un eliminato tra Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. I tre concorrenti si trovano attualmente al televoto e, da venerdì scorso, i telespettatori hanno avuto modo di votare con le modalità di voto messe a disposizione dal programma. Chi sarà l’eliminato dell’Isola 2021 nel corso diciottesima puntata?

I sondaggi vedono in testa Ignazio e Roberto tra le preferenze di questi giorni. Sarà Cerioli il naufrago che dovrà lasciare Playa Palapa? Andrea è un volto molto amato dal pubblico di Canale 5, per le sue passate esperienze a Uomini e Donne e al Grande Fratello. I suoi fan potrebbero indubbiamente salvarlo da questa eliminazione e a rischiare, a questo punto, potrebbe essere Ciufoli. Quest’ultimo ha, però, superato vari televoti nelle scorse settimane.

Si tratta di un televoto abbastanza difficile. Chiunque tra loro perderà, avrà modo di approfittare di un’altra opportunità, quella di Playa Imboscadissima. Intanto, in studio saranno presenti Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia Rodriguez, Akash Kumar e Manuela Ferrera. Secondo quanto lui stesso ha dichiarato in queste ore, anche Akash Kumar dovrebbe essere ospite della puntata.