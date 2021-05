Isola 2021, Akash minaccia di lasciare lo studio: scintille con la Blasi

Un inizio di puntata scoppiettante quello dell’Isola dei Famosi di stasera. Ilary Blasi come suo solito non le ha risparmiate a nessuno neanche stasera e con la sua schiettezza e ironia sa essere sempre pungente. E punge sempre sul punto giusto. A farne le spese stasera è stato Akash Kumar, presente in studio nonostante nei giorni scorsi avesse annunciato il ritiro dalle scene. Il modello aveva spiegato che non sarebbe più tornato come ospite in studio all’Isola 2021, salvo poi cambiare idea. Oggi infatti Akash era seduto insieme ad altri eliminati dell’edizione sulle poltroncine bianche intorno alla conduttrice e agli opinionisti.

Lui stesso stamattina ha svelato che ci sarebbe stato e questo ha scatenato non poche reazioni sui social. C’è stato infatti chi lo ha accusato di cambiare idea troppo in fretta. E ha perso credibilità agli occhi di alcuni spettatori. Nonostante ciò, lui va avanti per la sua strada e non si cura di ciò che si dice di lui. A inizio puntata, comunque, Ilary Blasi ha salutato Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini per poi passare agli ex naufraghi. Quando ha salutato Akash Kumar ha sottolineato il fatto che lui fosse presente, aggiungendo una frecciatina: non voleva andare più in studio, ma è sempre attaccato alla poltrona alla fine. Udendo queste parole, Akash ha minacciato di lasciare lo studio dell’Isola. Insomma, ha avuto una reazione delle sue e ha sbottato:

“Io non sarei più venuto. Io dichiaro che non vengo più perché non c’è rispetto per me. Lo dico qua in faccia a tutti. Se vuoi posso anche andare. Vado via adesso”

Evidentemente Ilary Blasi aveva intenzione di parlarne andando avanti con la serata, perché gli ha detto che avrebbero approfondito in un secondo momento. Oppure è stato solo un modo per fermarlo. Ha invitato il modello a non andare via, quindi Akash è rimasto in studio. La conduttrice ha spento sul nascere la polemica, ma lo scontro non poteva passare inosservato e infatti se ne parla ovunque sul Web. Cosa succederà venerdì prossimo? Il modello ci sarà ancora nelle prossime puntate oppure manterrà la sua parola, stavolta? In attesa di scoprirlo, di sicuro Akash non mancherà di sfogarsi sui social dopo la puntata.