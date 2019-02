Isola 2019, sorelle Mihajlovic vs Soleil: “Meglio mosce che serpi come te”

Isola dei famosi, sorelle Mihajlovic contro tutti: è scontro tra i naufraghi e le ragazze

Le sorelle Mihajlovic hanno dovuto fare i conti con un’amara verità a l’Isola dei famosi. Alle due ragazze, convinte di stare ricevendo una sorpresa da parte della produzione, è stato mostrato oggi un video che le riguardava (e che le ha spiazzate non poco). Quello che hanno fatto gli autori, in pratica, è far sentire loro alcuni confessionali degli altri naufraghi. Il risultato? Non tutti hanno speso belle parole, anzi, in quanto a giudizi negativi si sono trovati tutti d’accordo su un punto, ovvero: le figlie di Sinisa Mihajlovic non si darebbero abbastanza da fare a l’Isola. I più pungenti, come abbiamo visto oggi durante il daytime, sono stati Stefano Bettarini, Aridna, Riccardo Fogli, Jeremias Rodriguez e Soleil. Ai loro attacchi, però, le sorelle Mihajlovic hanno deciso di rispondere a tono, scatenando una discussione che è poi sfociata in lite.

Isola dei famosi, le sorelle Mihajlovic contro Soleil Sorge: “Meglio mosce che serpi come te”

Ad aver avuto da ridire nei confronti delle sorelle Mihajlovic è stata – come abbiamo anticipato sopra – anche Soleil Sorge. Il suo pensiero, inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha ribadito dopo, una volta trovatasi faccia a faccia con le ragazze. Soleil ha definito le due naufraghe “Mosce” e a loro si è rivolta in questo modo più e più volte. Alle sue parole, allora, entrambe hanno risposto senza lasciarsi intimidire e, prima che la Sorge si allontanasse, a lei una di loro si è rivolta dicendo: “Meglio essere moscia che una serpe come te”.

Isola 2019, critiche alle sorelle Mihajlovic: la replica delle ragazze

A l’Isola dei famosi, inevitabilmente, si stanno già formando i primi gruppi e si stanno manifestando le prime antipatie. Le sorelle Mihajlovic, in merito alla polemica che le ha coinvolte oggi, durante un confessionale hanno affermato: “È più facile attaccare due ragazzine di 20 anni e dire che non fanno niente piuttosto che fare altri nomi forti”.