Isola 2019, Jo Squillo ripresa da Alvin: la fame gioca brutti scherzi

Isola dei famosi 2019, Jo Squillo ripresa da Alvin durante la prova settimanale: l’inviato perde la pazienza

La fame gioca brutti scherzi a l’Isola dei famosi. Questo lo sanno bene i naufraghi di questa edizione del reality che, quando ne hanno possibilità, fanno di tutto per poter avere con sé un po’ di cibo in più (anche ricorrendo a trucchetti e sotterfugi che, quando scoperti, costano loro delle penalità). Una cosa del genere, come mostrato durante il daytime pomeridiano, ha visto protagonista oggi Jo Squillo. La cantautrice, durante lo svolgimento della prova settimanale, ha provato a nascondere e a rubare un cocco da portare con sé una volta finita la competizione. Jo, però, è stata beccata da Alvin che, dopo averla rimproverata, ha invitato la naufraga ad essere leale e si è molto innervosito.

Isola dei famosi, Alvin rimprovera Jo Squillo: “Lealtà! Nel gioco ci vuole lealtà”

La fame e le difficoltà con cui i naufraghi dell’Isola dei famosi devono fare i conti non hanno intenerito Alvin oggi. L’inviato, dopo aver visto Jo Squillo nascondere il cocco durante la prova leader, ha invitato la naufraga a riposare quello che aveva preso e a comportarsi meglio. Il modo in cui ha reagito Jo Squillo, dimostrandosi poco pentita della cosa, ha ancora infastidito di più Alvin che, di tutta risposta, ha tuonato dicendo: “Lealtà Jo! nel gioco ci vuole lealtà”. Durante il botta e risposta tra lui e la naufraga gli animi si sono accesi ma, ad onor del vero, tutto è tornato alla normalità nel giro di pochi minuti.

Anticipazioni Isola dei Famosi, Maria La Rosa non convince Jo Squillo: amicizia al capolinea?

Di Jo Squillo pare si parlerà anche durante la prossima puntata de l’Isola dei famosi. La cantautrice, che inizialmente si era molto legata a Marina La Rosa, ha palesato delle perplessità nei confronti di quest’ultima. Marina è veramente un’abile stratega o è solo stata mal compresa dai suoi compagni di avventura?