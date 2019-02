Isola 19, Soleil scontro con Giorgia: la Sorge poi si consola con Jeremias

Isola 19, Soleil Sorge nuovamente protagonista di discussioni: la naufraga chiede conforto a Jeremias Rodriguez

Nuovo scontro per Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2019. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è spesso protagonista di varie discussioni su Playa Uva, poiché il suo atteggiamento non viene apprezzato dagli altri naufraghi. In particolare, Soleil si scontra molto spesso con Giorgia Venturini. Sin da subito, le due naufraghe non si sono trovate, sebbene già si conoscessero prima del reality. Proprio questo dettaglio le avrebbe allontanate, in quanto Giorgia pare abbia salutato con affetto Soleil, che a sua volta avrebbe finto di non riconoscerla. Questa è l’idea che la Venturini si è fatta di fronte al loro primo saluto. La Sorge ha sempre smentito, ma questa volta al centro della discussione c’è un argomento poco importante. Scendendo nel dettaglio, il daytime del 20 febbraio mostra Soleil pronta a cucinare il riso per pranzo. La naufraga chiede a chi solitamente gestisce questa mansione di poter, per una volta, mettersi lei in gioco. Giorgia e Sarah Altobello, che si occupano della cucina, sembrano rendere difficile il lavoro di Soleil, la quale lascia subito il posto e si allontana furiosa.

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi contro Giorgia Venturini e Sarah Altobello

Soleil rivela di sentirsi troppo attaccata da Giorgia e Sarah, che restano vicine al fuoco mentre lei cucina il riso. Questo dettaglio infastidisce non poco la Sorge, la quale raggiunge subito Jeremias Rodriguez per raccontargli quanto accaduto. Nel frattempo, sebbene inizialmente sembrino far finta di nulla, Giorgia e Sarah decidono di cercare un chiarimento con Soleil. Le due affermano che avrebbero potuto cucinare tutte e tre insieme. La Venturini non comprende il motivo per cui la Sorge se l’è presa, tanto che le chiede se qualcuno le ha chiesto di andare via. Soleil afferma che è tutto apposto e che non ha intenzione di continuare la discussione, in quanto ha la situazione ben chiara. A questo punto, Giorgia le volta le spalle e se ne va.

Isola dei Famosi 2019: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sempre più uniti

Non è di certo la prima litigata che Soleil affronta sull’Isola. La Sorge si rifugia tra le braccia di Jeremias, a cui sembra cercare conforto dopo quanto accaduto. “Stiamo solo noi, senza litigare con nessuno”, dichiara il Rodriguez per rassicurare la naufraga. I due, intanto, mangiano lontani dal gruppo la loro porzione di riso. Sembra proprio che ormai Soleil e Jeremias riescano a trovare la serenità solo stando vicini. Molti, però, non credono alla sincerità di questa coppia!