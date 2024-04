Isola 18, Pietro Fanelli e la dedica d’amore alla fidanzata: chi è

Pietro Fanelli è sicuramente uno dei protagonisti più controversi di questa edizione dell’Isola dei Famosi e negli ultimi giorni sono state molte le occasioni nelle quali si è parlato di lui. Recentemente però, il concorrente del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha deciso di aprirsi con i suoi compagni di viaggio e iniziare a parlare un po’ di sé. Per farlo, Fanelli ha deciso di fare una dolce dedica alla sua compagna e di rivelare agli altri naufraghi com’era prima di conoscerla: ecco di chi si tratta.

Non è la prima volta che Fanelli parla della sua compagna, Alessandra Scarci. Già nei primi giorni nel reality honduregno, il concorrente aveva accennato qualcosa sulla sua fidanzata e sul loro rapporto ma questa volta Fanelli ha deciso di approfondire il discorso, raccontando anche come questa relazione lo abbia cambiato.

“Prima pensavo alla mia donna e stavo male, ora la penso e sono felice di amarla e di essere innamorato. Questa non è una relazione come le altre, come le solite, questa è LA relazione sono sicuro di questo. Anche se nella mia carriera, nella mia vita e nel mio campo per come sono è complicato stare con una persona. Le persone vogliono un mondo da esplorare, io pensavo di fare mille figli con persone diverse, uno in Etiopia, uno in Russia. Meno male che mi sono fermato. So che quando tornerò sarà ancora meglio di prima” sono state le parole di Pietro per la fidanzata.

A quanto pare il concorrente sente moltissimo la mancanza della compagna e inizia a patire la lontananza forzata da quella che pare proprio essere la donna della sua vita. L’unica consolazione è la convinzione che, stando alle parole di Pietro, questo periodo di separazione non farà altro che giovare al loro rapporto rendendolo ancora più saldo di prima.

Chi è Alessandra Scarci

Alessandra Scarci è un’attrice, ballerina e conduttrice italiana nata nel 1994. È laureata in psicologia giuridica, anche se fino a ora la sua carriera è stata improntata solo e unicamente sul mondo dello spettacolo. In qualità di attrice ha lavorato con Paolo Sorrentino in Loro 1 e 2 ma, tra le sue esperienze, annovera anche la partecipazione in qualità di protagonista nel film Ed è subito commedia diretto da Brando Improta.

La Scarci però non è solo attrice ma anche autrice e interprete. Ha infatti realizzato due performances presso La Triennale di Milano: “P E R S O N(NE)”, dedicata al concetto di identità personale, e “Labyrinthus – il luogo infinito dove caos e cosmo si fondono”, che mette in scena quelli che sono i labirinti della mente umana tra dubbi e certezze.

La sua carriera è iniziata molto presto e fin dall’età di 6 anni si è esibita in vari teatri, tra cui il prestigioso Teatro Carcano di Milano e il Salone Margherita di Roma (il Bagaglino). Infine, per quanto riguarda la sua formazione artistica, Alessandra Scarci ha studiato recitazione cinematografica presso lo “Studio Cinema International” di Roma. Grazie a questo percorso formativo ebbe anche la possibilità di lavorare insieme a importanti personalità del mondo del cinema, come il regista Pupi Avati.