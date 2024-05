Isola 18, non c’è pace per Luxuria: cambia ancora la data della finale

Per la finale dell’Isola dei Famosi è in atto un vero e proprio toto-data. Negli ultimi giorni ne sono state dette di tutti i colori circa la serata nella quale sarebbe potuta andare in onda l’ultima puntata di questa edizione del reality honduregno. Stando a quanto circolato nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, sembrava che la finale della trasmissione condotta da Vladimir Luxuria dovesse andare in onda il 9 giugno ma, poche ore fa, è arrivata la notizia dell’ennesimo ribaltone. Sperando che questa sia la data ufficiale, ecco quando verrà incoronato il vincitore dell’Isola dei Famosi.

Ecco quando andrà in onda la finale (si spera)

Non c’è davvero pace per Mediaset: la Rete del Biscione sta riorganizzando la programmazione di alcuni dei suoi programmi di punta, come Pomeriggio Cinque e l’Isola dei Famosi. Quando il reality di Canale 5 è partito, sembrava che la chiusura fosse già stata fissata per il 10 giugno. Peccato che in seguito, stando a quanto riportato dal magazine Chi, la rete avesse deciso di spostare tutto al 28 maggio.

Ma non è finita qui perché, poco dopo, era arrivata la notizia di una nuova variazione e, secondo Fanpage, la finale del reality era infatti stata rimandata al 4 giugno. Per concludere, nella giornata di ieri, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva riportato la notizia secondo la quale la data definitiva della finalissima dell’Isola 18 avrebbe dovuto essere il 9 giugno.

Niente da fare però perché poche ore fa, lo stesso Parpiglia, ha comunicato tramite X, ex Twitter, l’ennesimo cambiamento e ha quindi svelato che i telespettatori potranno salutare Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nella serata di mercoledì 12 giugno: “Hanno cambiato. Mercoledì 12 sembrerebbe ci sarà la finale, anche se fino a stamane era domenica 9 giugno. Ma qualcosa non torna. Nel programma “Casa sdl” Dario Maltese ha detto che mancano quattro puntate: quindi fine dei raddoppi? […] Boh non si capisce niente. E quando il telespettatore lo perdi con questi cambi, perdi share“.

Errata corrige. Mercoledì 12 sembrerebbe anche se fino a stamane era domenica 9 giugno. Ma qualcosa non torna. A casa sdl Maltese ha detto che mancano quattro puntate: quindi fine dei raddoppi? O salta una settimana ? Boh non si capisce niente . E quando il telespettatore lo… https://t.co/L7dw657mX0 — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) May 24, 2024

Insomma, un alone di mistero circonda la data della finalissima, e nulla toglie che nelle prossime ore ci possano essere nuovi cambiamenti.

I rumors sulla prossima conduzione dell’Isola

Qualche settimana fa, TvBlog aveva riportato alcune voci secondo le quali Ilary Blasi sarebbe pronta a tornare alla conduzione del reality honduregno. Dopo il vero e proprio disastro della presente edizione, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di correre velocemente ai ripari ed evitare che l’Isola affondi definitivamente. Per questo motivo nei piani dell’AD di Mediaset ci sarebbe anche quello di far tornare la storica conduttrice romana al timone del reality show.

Il crollo di questa edizione dell’Isola dei Famosi è stato sicuramente dovuto, in parte, al gran numero di ritiri che si sono verificati dall’inizio del reality a oggi, nonostante la conduttrice avesse esplicitamente chiesto ai naufraghi di evitare questo tipo di comportamento.

Questo sarebbe quindi uno dei motivi per i quali, fino a qualche giorno fa, si vociferava sulla possibile chiusura anticipata del programma. Chissà quindi che il ritorno di Ilary Blasi non si riveli davvero essere la carta vincente per salvare il reality.